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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

19 yaşındaki çocuk katili tutuklandı

#Almanya’nın Herne kentinde komşusunun oğlunu (9) öldüren 19 yaşındaki Marcel H. tutuklandı.

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19 yaşındaki çocuk katili tutuklandı

Alman yetkililerin katilin kaçtığını ve Almanya sınırında bulunan Limburg bölgesinde saklanabileceği ihtimalini değerlendirip Limburg polisini uyardığı bildirildi.

Komşu oğlunu defalarca bıçakladığı belirtilen katilin fotoğraflarını kamuoyu ile paylaşan Limburg polisi, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

AD gazetesinde yer alan bilgilere göre daha fazla kaçamayacağını anlayan Marcel H. polisi arayarak teslim oldu. Alman polisinin katili tutukladığı bildirildi.

SONHABER.EU

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