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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Bir evde 9 ceset bulundu

Bir evde 9 kişinin parçalanmış cesetleri bulundu, gözaltına alınan katil zanlısı, cesetleri evindeki soğutucuda sakladığını itiraf etti.

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Bir evde 9 ceset bulundu

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun güneybatısındaki bir evde 9 kişinin parçalanmış cesetleri bulundu.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Zama şehrindeki evde derin dondurucuya saklanmış 9 kişiye ait ceset parçaları ortaya çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 27 yaşındaki katil zanlısına ulaştı. Gözaltına alınan zanlının kimliği Takahiro Shiraishi olarak açıklandı.

Ülke kamuoyunda tepkiye neden olan olayın, ismi açıklanmayan 23 yaşındaki kadının 21 Ekim’de kaybolmasının ardından ortaya çıktığı belirtildi. Sosyal medyadan intihar edeceği mesajını paylaşan kadının, son olarak katil zanlısı Shiraish ile Facebook üzerinden yazıştığı belirlendi. Soruşturmaları derinleştiren polis, Shiraish’in evinde yaptığı aramada kurbanların cesedine ulaştı.

Katil zanlısının, cesetleri evindeki soğutucuda sakladığını ve delilleri gizlemek için kurbanlarının uzuvlarını kestiğini itiraf etti. Bu arada, kurbanlardan 8’inin kadın, birinin erkek olduğu açıklandı. Zanlının öldürdüğü kişiler arasında 23 yaşındaki kadının da olduğu tahmin ediliyor.

AA

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