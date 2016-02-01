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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Diego’nun (10) ölüm nedeni açıklandı

Hollanda’da Dordrecht kentinde evinde ölü bulunan 10 yaşındaki Diego’nun ölüm nedeni açıklandı. Çocuğun babası tek şüpheli olarak hala gözaltında tutuluyor.

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Diego’nun (10) ölüm nedeni açıklandı

Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre 10 yaşındaki Diego şiddet sonucu hayatını kaybetti. İlk incelemelerde şiddet sonucuna ulaşan savcılık çocuğun babasının tek şüpheli olması nedeniyle gözaltında tutulmaya devam edildiğini bildirdi.

Çarşamba günü sabah 6’da oğlunu ölü olarak bulduğunu bildirmek için polise haber veren 37 yaşındaki baba Marcel S. evde kendisinden başka kimse olmadığı için ilk günden bu yana gözaltında tutuluyor.

Emniyetin çocuğun ölümünün doğal olmadığı şüphesiyle başlattığı incelemelerde şiddet açıklaması yapmasının ardından özellikle mahalle sakinlerinin ” küçük Diego’nun ölümğ zaten çok sarstı hepimizi. Umarız katil babası çıkmaz ” gibi ifadeler kullanması dikkat çekti.

SONHABER.EU

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