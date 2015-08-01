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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Dordrecht’te ölü bulunan çocuk cinayet kurbanı

Hollanda’nın Dordrecht kentinde Çarşamba sabahı evinde ölü bulunan 10 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

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Dordrecht’te ölü bulunan çocuk cinayet kurbanı

RTV Rijnmond’a konuşan 10 yaşındaki Diego’nun ailesi doğal bir ölüm olmadığını ve çocuğun öldürüldüğünü ifade etti. Oğlu öldü sırada sadece baba Marcel S. (37) evde olması nedeniyle protokol gereği gözaltına alındığı ve küçük Diego’yu kimin öldürdüğü ile ilgili hiç bir ipucu olmaması kafaları karıştırıyor.

Son dönemlerde aile içi huzursuzlukların yaşandığını belirten mahalle sakinleri ne çocuğun ne de babanın bugüne kadar kimseyle bir sorun yaşamadıklarını aktardı. Mahalle sakinleri aynı zamanda baba ve oğulun aralarının da çok iyi olduğunu birbirlerini çok sevdiklerini belirtti.

Cinayetin kimin işlediği ile ilgili henüz bir bilgiye ulaşamayan emniyet ve savcılığın incelemelere devam ettiği bildirildi.

SONHABER.EU

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