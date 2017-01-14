Hollanda’da kundaklanan aile daha önce de hedef olmuş

Hollanda’nın Amersfoort kentinde geçtiğimiz haftasonu kundaklanan evde 11 yaşındaki kızlarını kaybeden ailenin daha önce de kötü niyetli kişilerin hedefinde olduğu saptandı.

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AD gazetesinde yer alan bilgilerde evleri kundaklanan ailenin daha önce de arabalarına yazılar yazıldığı belirtildi. Bilgileri teyit eden emniyet konuyla ilgili henüz açıklama yapmaktan çekiniyor.

Emniyet, olayın incelendiğini ve bilgilerin netleştiği takdirde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Geçtiğimiz haftasonu Amersfoort kentinde Gounodstraat adresinde bulunan evin kundaklanması sonucu 11 yaşındaki kız çocuğu itfaiye tarafından içerden alınıp Beverwijk’taki yanık merkezine götürmesine rağmen kurtarılamamıştı.

SONHABER.EU