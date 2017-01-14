Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da kundaklanan aile daha önce de hedef olmuş

Hollanda’nın Amersfoort kentinde geçtiğimiz haftasonu kundaklanan evde 11 yaşındaki kızlarını kaybeden ailenin daha önce de kötü niyetli kişilerin hedefinde olduğu saptandı.

A+A-

Hollanda’da kundaklanan aile daha önce de hedef olmuş

AD gazetesinde yer alan bilgilerde evleri kundaklanan ailenin daha önce de arabalarına yazılar yazıldığı belirtildi. Bilgileri teyit eden emniyet konuyla ilgili henüz açıklama yapmaktan çekiniyor.

Emniyet, olayın incelendiğini ve bilgilerin netleştiği takdirde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Geçtiğimiz haftasonu Amersfoort kentinde Gounodstraat adresinde bulunan evin kundaklanması sonucu 11 yaşındaki kız çocuğu itfaiye tarafından içerden alınıp Beverwijk’taki yanık merkezine götürmesine rağmen kurtarılamamıştı.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Türk iş adamının katil zanlısı tanıdığı çıktı Türk iş adamının katil zanlısı tanıdığı ...

Fidye için kaçırılarak öldürülen Türk iş adamı İsmail Torun'un katil zanlısının, Torun'un bir tanıdığı olduğu ortaya çıktı....

Hollanda’da çıkan kavgada bir Türk hayatını kaybetti Hollanda’da çıkan kavgada bir Türk...

Hollanda'nın Vlaardingen kentinde bir kuaför dükkanında çıkan kavga sonucu Türk vatandaşı Erkan Çoban hayatını kaybetti....

Üç sığınmacının cesedi derin dondurucuda bulundu Üç sığınmacının cesedi derin dondurucuda...

Danimarka'nın güneyindeki Abenra kentinde yaşayan Suriyeli kadın sığınmacı ile 2 çocuğunun cesedinin derin dondurucuda bulunduğu bildir...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollanda’da kundaklanan aile daha önce de hedef olmuş Hollanda’da kundakl...

Hollanda'nın Amersfoort kentinde geçtiğimiz haftasonu kundak...

Nöther: Türkiye yatırım yapılmasını hak ediyor Nöther: Türkiye yatırım y...

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Nöther, T...

Hollanda’da polis vatandaşı uyardı ! Hollanda’da polis v...

Hollanda'da vatandaşa e posta yoluyla gönderilen 'polis uyar...

Elektrik kesintisi Amsterdam’ı felç etti Elektrik kesintisi Amster...

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Salı günü sabah 04.00'da ...

Kargoyu ‘drone’lar taşıyacak Kargoyu ‘drone̵...

Norveçli bir şirketin tasarladığı ve 200 kilogramdan fazla y...

Hollanda’dan suçlulara ‘alkol kelepçesi’ Hollanda’dan suçlul...

Hollanda, alkole bağlı suça karışmış kişilere "alkol kelepçe...

Avusturya’da başörtüsü yasağı protesto edildi Avusturya’da başört...

Avusturya'da, kamu çalışanlarına başörtüsünün yasaklanmasına...

Polis kayıp çocuk için geniş çaplı arama başlattı Polis kayıp çocuk için ge...

Hollanda'da polis ile çevik kuvvet 13 yaşındaki kayıp kız ço...

Avrupa’da Trump öfkesi! Avrupa’da Trump öfk...

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump'ın NATO'y...

Kayıp Malezya uçağı ile ilgili kritik karar! Kayıp Malezya uçağı ile i...

İçerisindeki 239 kişiyle üç yıl önce radar bağlantısı kopan ...

VIDEO GALERİ