Hollanda’da kundaklanan aile daha önce de hedef olmuş

Hollanda’nın Amersfoort kentinde geçtiğimiz haftasonu kundaklanan evde 11 yaşındaki kızlarını kaybeden ailenin daha önce de kötü niyetli kişilerin hedefinde olduğu saptandı.
AD gazetesinde yer alan bilgilerde evleri kundaklanan ailenin daha önce de arabalarına yazılar yazıldığı belirtildi. Bilgileri teyit eden emniyet konuyla ilgili henüz açıklama yapmaktan çekiniyor.
Emniyet, olayın incelendiğini ve bilgilerin netleştiği takdirde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.
Geçtiğimiz haftasonu Amersfoort kentinde Gounodstraat adresinde bulunan evin kundaklanması sonucu 11 yaşındaki kız çocuğu itfaiye tarafından içerden alınıp Beverwijk’taki yanık merkezine götürmesine rağmen kurtarılamamıştı.
SONHABER.EU
Hollanda'nın Amersfoort kentinde geçtiğimiz haftasonu kundak...
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Nöther, T...
Hollanda'da vatandaşa e posta yoluyla gönderilen 'polis uyar...
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Salı günü sabah 04.00'da ...
Norveçli bir şirketin tasarladığı ve 200 kilogramdan fazla y...
Hollanda, alkole bağlı suça karışmış kişilere "alkol kelepçe...
Avusturya'da, kamu çalışanlarına başörtüsünün yasaklanmasına...
Hollanda'da polis ile çevik kuvvet 13 yaşındaki kayıp kız ço...
20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump'ın NATO'y...
İçerisindeki 239 kişiyle üç yıl önce radar bağlantısı kopan ...