Türk berberini yakan zanlı hala kayıp !

Hollanda’da geçtiğimiz günlerde Enschede kentinde bulunan Erciyes erkek kuaförünün sahibini ateşe veren zanlıyla ilgili hiçbir ize rastlanmadığı ve görgü tanıklarının arandığı belirtildi.

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Türk berberin kasıtlı olarak yakıldığı olayla ilgili araştırmalarına devam eden emniyetin kaçan kişiyle ilgili hiçbir ize rastlamadığı ve kuaför salonu sahibinin neden yakıldığının da hala bilinmediği aktarıldı.

Yapılan incelemeler sonuç vermezken, görgü tanıklarının polis ile irtibata geçmesi rica edildi. Hastanede tedavisi devam eden kuaförün durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Polisin durduğu ihtimaller arasında zanlının yanlış kişiye saldırmış olabileceği bulunuyor. Saldırıya uğrayan kuaförün kısa süre önce bulunduğu lokasyona taşındığı ancak eski sahibine ise benzemediği aktarıldı.

Opsporing Verzocht proğramında olay gündeme getirildi ve polisin olayın gerçekleştiği saatlerde kuaför salonu çevresinde bulunan 4 bisiklet sürücüsünü aradığı bildirildi. Bisiklet kullananlardan birisinin o sırada düştüğü ve bir kadının sürücye yardım ettiğini görüntülerden tespit eden polis bu kişilerin polise başvurmasını istedi.

Zanlı’nın kar maskesi taktığı için eşgalinin belirlenemediği ancak boyunun 1,80 civarında olduğu ve siyah bir araç ile kuaför salonundan kaçtığı bildirildi.

Olayın aydınlanması için büyük çaba sarfeden emniyetin görgü tanıklarının bir an önce kendileriyle irtibata geçmesini rica etti.

SONHABER.EU