Türk iş adamının katil zanlısı tanıdığı çıktı

Fidye için kaçırılarak öldürülen Türk iş adamı İsmail Torun’un katil zanlısının, Torun’un bir tanıdığı olduğu ortaya çıktı.
Almanya’nın Ludwigshafen şehrinde iş yerleri bulunan Türk iş adamı İsmail Torun’u fidye için kaçırarak öldürme şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişinin Torun’u önceden tanıdıkları öğrenildi. Arkadaşlarından Berlin’de arsa almak üzere 1 milyon avro civarı fidye parasını toplamasına rağmen, iş adamını öldürüp cesedini ormanlık bir arazide bıraktıkları öne sürülen 3 kişi olayın ardından gözaltına alınmıştı.
Kendi arabasıyla kaçırmışlar
İş adamları derneğinde Torun’la tanışan zanlılardan R isimli bir Türk kökenli şahsın, Torun’la bir arsa ile ilgil görüştüğü ve daha sonra da 2 arkadaşıyla birlikte kaçırdığı ileri sürüldü. 3 kişilik şebekenin, geçtiğimiz aylarda işlenen başka bir iş adamı cinayeti ile de bağlantılı oldukları sanılıyor.
KAYNAK ARTI49
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