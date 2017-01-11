Türk iş adamının katil zanlısı tanıdığı çıktı

Fidye için kaçırılarak öldürülen Türk iş adamı İsmail Torun’un katil zanlısının, Torun’un bir tanıdığı olduğu ortaya çıktı.

A+A-

Almanya’nın Ludwigshafen şehrinde iş yerleri bulunan Türk iş adamı İsmail Torun’u fidye için kaçırarak öldürme şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişinin Torun’u önceden tanıdıkları öğrenildi. Arkadaşlarından Berlin’de arsa almak üzere 1 milyon avro civarı fidye parasını toplamasına rağmen, iş adamını öldürüp cesedini ormanlık bir arazide bıraktıkları öne sürülen 3 kişi olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Kendi arabasıyla kaçırmışlar

İş adamları derneğinde Torun’la tanışan zanlılardan R isimli bir Türk kökenli şahsın, Torun’la bir arsa ile ilgil görüştüğü ve daha sonra da 2 arkadaşıyla birlikte kaçırdığı ileri sürüldü. 3 kişilik şebekenin, geçtiğimiz aylarda işlenen başka bir iş adamı cinayeti ile de bağlantılı oldukları sanılıyor.

KAYNAK ARTI49