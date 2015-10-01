Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

118 yolcusu bulunan uçak kaçırıldı!

118 yolcusu bulunan Libya uçağı 2 saldırgan tarafından kaçırıldı.

A+A-

118 yolcusu bulunan uçak kaçırıldı!

Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve 118 kişi taşıyan uçağı kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanına iniş yaptı. Saldırganlar uçağı havaya uçurmakla tehdit ediyor.

Uçağın Sebha kentinden Trablus’a gittiği öğrenildi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter’da kaçırılma durumu ile ilgili Libya’nın bilgilendirildiğini açıkladı. Muscat, güvenlik görevlileri ve ambulansların hazır beklediğini ekledi.

2e0sk_1482492874_3967

MALTA BAŞBAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Libya’nın Afriqiyah Havayollarına ait yolcu uçağının Malta’ya iniş yaptığını, güvenlik ekiplerinin teyakkuzda olduğunu bildirdi.

Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştirirken içindeki 118 yolcuyla Malta’ya kaçırılan uçağına ilişkin Malta Başbakanı Muscat bir açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım sitesi twitter’dan konuyla ilgili bir mesaj paylaşan Muscat, “Kaçırılma ihtimaliyle Malta’ya yönlendirilen Libya iç hat uçuşu hakkında bilgilendirildim. Güvenlik ve acil durum ekiplerimiz teyakkuzda” diye yazdı.

fTskl_1482492609_265

KAYNAK HABER7

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
ABD’den El Bab’ta Türkiye’ye karşı hamle ABD’den El Bab’ta Türkiye...

ABD’nin Rakka operasyonunu Nisan ayına ertelediğini açıklamasının ardından buradaki iyi eğitimli 700 DAEŞ militanının El Bab’a gönderdi...

Uçaktan indirilen Adam Saleh’in haklı isyanı Uçaktan indirilen Adam Saleh’in ha...

Ünlü vlogger Adam Saleh'in New York'a gitmek için bindiği uçaktan indirilmes nedeni tepkilere yol açtı....

Havai fişek mağazasında patlama: 26 ölü Havai fişek mağazasında patlama: 26 ölü...

Havai fişek mağazasında yaşanan patlamada en az 26 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı bildirildi....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
118 yolcusu bulunan uçak kaçırıldı! 118 yolcusu bulunan uçak ...

118 yolcusu bulunan Libya uçağı 2 saldırgan tarafından kaçır...

Almanya’dan sonra Hollanda! Skandal saldırı! Almanya’dan sonra H...

Berlin’de bir metro istasyonunda bir adamın arkasından yakla...

Berlin saldırganı İtalya’da vuruldu Berlin saldırganı İtalya&...

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, terör örgütü DAE...

Almanya’da burka yasağı bakanlar kurulundan geçti Almanya’da burka yasağı b...

Avrupa’da İsviçre, Hollanda, Fransa gibi ülkelerin ardından ...

NS grevine mahkeme engeli NS grevine mahkeme engeli

Hollanda demir yolları NS'in çalışanları Cuma günü Amsterdam...

Doktorlar para kazandıkları pahalı ilaçları yazıyor Doktorlar para kazandıkla...

Yapılan araştırmaya göre Doktorlar para kazanmak için hastal...

Hollanda’da Türklere yapılan baskılar endişe verici Hollanda’da Türkler...

“Hollanda Türk toplumuna yönelik artan baskıyı endişeyle tak...

Allahu Ekber’ diye bağıran öğrencilere terör gözaltısı Allahu Ekber’ diye bağıra...

Sınıfta Allahu Ekber diye bağıran iki lise öğrencisi terörü ...

Tunahan Kuzu Hollanda Parlementosunda tarih yazdı Tunahan Kuzu Hollanda Par...

Türk asıllı milletvekili Tunahan Kuzu dün akşam saatlerinde ...

Yumurta kabuğundan kağıt üretildi Yumurta kabuğundan kağıt ...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyeleri yumurt...

VIDEO GALERİ