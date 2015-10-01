118 yolcusu bulunan uçak kaçırıldı!

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Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve 118 kişi taşıyan uçağı kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanına iniş yaptı. Saldırganlar uçağı havaya uçurmakla tehdit ediyor.

Uçağın Sebha kentinden Trablus’a gittiği öğrenildi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter’da kaçırılma durumu ile ilgili Libya’nın bilgilendirildiğini açıkladı. Muscat, güvenlik görevlileri ve ambulansların hazır beklediğini ekledi.

MALTA BAŞBAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Libya’nın Afriqiyah Havayollarına ait yolcu uçağının Malta’ya iniş yaptığını, güvenlik ekiplerinin teyakkuzda olduğunu bildirdi.

Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştirirken içindeki 118 yolcuyla Malta’ya kaçırılan uçağına ilişkin Malta Başbakanı Muscat bir açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım sitesi twitter’dan konuyla ilgili bir mesaj paylaşan Muscat, “Kaçırılma ihtimaliyle Malta’ya yönlendirilen Libya iç hat uçuşu hakkında bilgilendirildim. Güvenlik ve acil durum ekiplerimiz teyakkuzda” diye yazdı.

KAYNAK HABER7