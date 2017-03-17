4 ülkeden son dakika ‘Katar’ adımı

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Katar’a 13 maddelik talep listesi ileten Körfez ülkelerine, Katar olumsuz yanıt vermişti. 3 Temmuz’a kadar olan süre doldu ve Katar listedekileri yerine getirmeyi reddetti.

MISIR’DA TOPLANACAKLAR

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in Dışişleri Bakanları çarşamba günü Katar krizini görüşmek için Mısır’ın başkenti Kahire’de biraraya gelecek.

Haber7