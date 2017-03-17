4 ülkeden son dakika ‘Katar’ adımı

Katar’a ambargo uygulayan 4 ülke, krizi yeniden görüşmek için biraraya gelecek.
Katar’a 13 maddelik talep listesi ileten Körfez ülkelerine, Katar olumsuz yanıt vermişti. 3 Temmuz’a kadar olan süre doldu ve Katar listedekileri yerine getirmeyi reddetti.
MISIR’DA TOPLANACAKLAR
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in Dışişleri Bakanları çarşamba günü Katar krizini görüşmek için Mısır’ın başkenti Kahire’de biraraya gelecek.
Haber7
Hollanda'da Sosyal İşler Bakanlığı Devlet Sekreteri Jetta Kl...
Hollanda'da Blokker Holding bünyesinde bulundurduğu Marskram...
YTB tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Türkiye Sta...
Diploma törenine başörtüsü ile gelenlerin içeri alınmayacağı...
Hollanda'da polis karakolunda toz içerikli mektup tespit edi...
Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte aracı ile Türkiye'ye gid...
Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada İspanya'...
Bakan Asscher, Temsilciler Meclisine rapor ile sunduğu mektu...
Brüksel Bölge Parlamentosu’unda üç dönemdir vekillik yapan M...
Almanya’nın Köln kentinde, Avrupa’da artan ırkçılığa karşı d...