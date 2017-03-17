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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

4 ülkeden son dakika ‘Katar’ adımı

Katar’a ambargo uygulayan 4 ülke, krizi yeniden görüşmek için biraraya gelecek.

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4 ülkeden son dakika ‘Katar’ adımı

Katar’a 13 maddelik talep listesi ileten Körfez ülkelerine, Katar olumsuz yanıt vermişti. 3 Temmuz’a kadar olan süre doldu ve Katar listedekileri yerine getirmeyi reddetti.

MISIR’DA TOPLANACAKLAR

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in Dışişleri Bakanları çarşamba günü Katar krizini görüşmek için Mısır’ın başkenti Kahire’de biraraya gelecek.

Haber7

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