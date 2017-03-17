8.1 büyüklüğünde deprem altı ülkeyi salladı

Pasifik Okyanusu’ndaki sarsıntı, 1050 kilometre uzaklıktaki başkent Mexico City’de büyük paniğe yol açtı. Reuters ve AP haber ajansları, binaların bir dakikadan fazla şiddetli şekilde sallandığı kentte insanların koşarak dışarı çıktığını bildiriyor.

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Meksika’nın güneyindeki Theantepec Körfezi açıklarında 8.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğünün 8.1 olduğunu söyleyen Meksika lideri Enrique Pena Nieto, son yüzyılda Meksika tarihindeki en güçlü depremi yaşadıklarını açıkladı.

Pasifik Okyanusu’ndaki sarsıntı, 1050 kilometre uzaklıktaki başkent Mexico City’de büyük paniğe yol açtı. Reuters ve AP haber ajansları, binaların bir dakikadan fazla şiddetli şekilde sallandığı kentte insanların koşarak dışarı çıktığını bildiriyor. Pijamalarıyla sokağa fırlayan insanların fotoğraflarını, uluslararıs ajanslar geçti. Sosyal medyada ise, Mexico City’de bir evin içinde devrilmiş mobilyaların fotoğrafı paylaşıldı. Deprem, dünyanın en büyük kentlerinden biri olan Mexico City’deki uluslararası havalimanının camlarını kırdı.

Depremde ilk can kaybı haberi dakikalar önce geldi. Meksika’nın güneyindeki Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde dört kişi hayatını kaybetti. Sarsıntının hissedildiği Guatemala’da da bir can kaybı var.

AP’ye konuşan Chiapas sakinlerinden Rodrigo Soberanes, “Ev sakız gibi hareket etti, elektrikler ve internet anında gitti” sözleriyle sarsıntı anını anlattı.

Altı ülkeye tsunami uyarısı

Yerin 33 kilometre altında gerçekleşen büyük depremin ardından, tsunami uyarısı verildi. PasifikTsunami Uyarı Merkezi, uyarıyı Meksika, Honduras, Ekvador, Guatemala, Nikaragua ve Panama için verdi.

Tsunami dalgalarının üç saat içinde kıyıya ulaşması bekleniyor. Dalgaların halihazırda 1 metreyi bulacağı bildiriliyor.

Sarsıntının merkez üssüne 14 bin kilometre mesafedeki Pasifik Okyanusu ülkesi Filipinler’de de tsunami alarmı verdi. Henüz hiçbir tahliye emri verilmese de radyo yayınlarıyla uyarı yapılıyor.

Dehşete düşüren harita

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS) sarsıntı haritasına göre, deprem Meksika’nın yanı sıra Guatemala, Honduras, Belize, Nikaragua ve El Salvador’da da hissedildi.

Reuters ayrıca, 8’lik depremin 1985 yılından bu yana bölgeyi vuran en büyük sarsıntı olduğunu aktarıyor. 1985 yılındaki söz konusu deprem, binlerce insanın ölümüne ve binaların yıkılmasına yol açmıştı.

Deprem sırasında sarsıntının merkez üssüne yüzlerce kilometre mesafedeki Puerto Escondido’da bulunan CBS televizyonundan gazeteci Jeff Paul, yerin hareket ettiğini bildiriyor. Peş peşe Twitter mesajları ve videolar paylaşan gazeteci, binaların sallandığını belirterek insanların yaşadığı paniği ve havuzdaki suyun hareketini gösteren bir görüntü servis etti.

Reuters’a konuşan 31 yaşındaki mimar Luis Carlos Briceno, “Daha önce hiç bu kadar yerin sallandığını bir yerde olmamıştım” dedi.

Artçı deprem fırtınası

Büyük depremin merkez üssü Pijijiapan kentinin 123 kilometre uzağı. USGS verilerine göre, depremden sonra birçok artçı sarsıntı da gerçekleşti. Peş peşe meydana gelen artçı depremlerin büyüklükleri 5.7, 5.4, 5.2 ve 4.9.

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