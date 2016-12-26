Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

ABD, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi

ABD yönetimi, “başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları” kapsamında, Washington ve San Francisco’da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

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ABD, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi

ABD yönetimi, “başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları” kapsamında, Washington ve San Francisco’da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

İki yerleşkenin boşaltılmasını istediler
ABD yönetimi, “başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları” kapsamında, Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin yarına kadar boşaltılmasını istedi.

Rusya aynı şekilde karşılık vereceğini duyurdu
Rusya Parlamentosu’nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD’nin, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

ABD isimleri açıkladı
ABD yönetimi, “başkanlık seçimlerine siber saldırı iddialarıyla” ilgili olarak 6 üst düzey Rus yetkilisinin ve 5 Rus kurumunun adını ilk kez açıkladı.

KAYNAK AA

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