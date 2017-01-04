Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

ABD Türkiye’ye şart koştu: PKK’ya dokunmayın!

ABD’li bir savunma yetkilisi El Bab’da Türkiye’ye destek vermeyi teklif ettiklerini, öte yandan karşılığında PYD/PKK unsurlarına karışılmamasını şart koştuklarını iddia etti.

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ABD Türkiye’ye şart koştu: PKK’ya dokunmayın!

ABD’li Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı Suriye’nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyona bazı etkin yardımlar yapmayı teklif ettiğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.

EL BABA İÇİN KOŞUL!

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, AA muhabirine, ABD’nin El Bab operasyonuna destek vermeyi teklif ettiğini, öte yandan bunun için bazı koşullar öne sürdüğünü savundu.

Yetkili, “Bu yardım önerileri arasında silahlı insansız hava araçları, hava desteği ve DEAŞ’a karşı savaşan ılımlı muhaliflere mühimmat sağlanması gibi DEAŞ’a karşı etkili olabilecek şeyler var.” ifadesini kullandı.

PYD/PKK’YA MÜDAHALE ETMEYİN!

Savunma Bakanlığı yetkilisi, yardımlara karşılık talep edilen koşullara ilişkin soruya, PYD/PKK unsurlarına müdahale edilmemesini talep ettikleri imasında bulundu.

Türk yetkililerin bu koşulları uzun süredir reddettiğini ifade eden yetkili, “Mesela El Bab’tan sonra Münbiç’e gidilmesin. DEAŞ ile mücadelede koalisyon ile tek bir koordinasyon merkezi üzerinden operasyon gerçekleştirilsin.” diye konuştu.

KAYNAK AA

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