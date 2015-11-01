ABD’de dehşet! Aracını yayaların üzerine sürdü…

New York’ta bulunan Times Meydanı’nda bir aracın yayaların üzerine sürmesi üzerine en az 10 kişi yaralandı. New York polisi olayın ardından bölgeyi kapattı.

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İlk gelen bilgilere göre an itibariyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Aracı kullanan kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

CBS: TERÖR SALDIRISI DEĞİL

CBS televizyonu, New York polisinden aldığı bilgiye göre olayın bir terör saldırısı olmadığını duyurdu.

Haber7