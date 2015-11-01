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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

ABD’de dehşet! Aracını yayaların üzerine sürdü…

New York’ta bulunan Times Meydanı’nda bir aracın yayaların üzerine sürmesi üzerine en az 10 kişi yaralandı. New York polisi olayın ardından bölgeyi kapattı.

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ABD’de dehşet! Aracını yayaların üzerine sürdü…

İlk gelen bilgilere göre an itibariyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Aracı kullanan kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

CBS: TERÖR SALDIRISI DEĞİL

CBS televizyonu, New York polisinden aldığı bilgiye göre olayın bir terör saldırısı olmadığını duyurdu.

Haber7

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