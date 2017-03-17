Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

ABD’de havaalanı boşaltıldı

Michigan’da bulunan Bishop Uluslararası Havaalanı’nın yaşanan bir ‘olayın’ ardından boşaltıldığı duyuruldu.

A+A-

ABD’de havaalanı boşaltıldı

Michigan’da bulunan Bishop Uluslararası Havaalanı’nın yaşanan bir ‘olayın’ ardından boşaltıldığı duyuruldu.

İlk gelen bilgilere göre olayda bir polis yaralandı.

Yaralanan polisin boynundan bıçaklandığı iddia edildi.

Habertürk

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
ABD’den Türk polisleri yakalama kararı ABD’den Türk polisleri yakalama kararı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump’u ziyaretinde Türkiye Büyükelçiliği önünde meydana gelen olaylara müdah...

Sisi: Katar ambargosunu Türkiye’ye de uygulayalım Sisi: Katar ambargosunu Türkiye’ye...

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi yapmış olduğu açıklamada Katar'a uygulanan ambargonun Türkiye'ye de uygulanmasını isted...

Kerbela’yı kana buladılar Kerbela’yı kana buladılar

Irak’ta Şiilerin kutsal kenti Kerbela’da düzenlenen intihar saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Ünlü futbolcu hapis cezasına çarptırıldı Ünlü futbolcu hapis cezas...

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giydiği dönemde verg...

ABD’de havaalanı boşaltıldı ABD’de havaalanı bo...

Michigan'da bulunan Bishop Uluslararası Havaalanı'nın yaşana...

‘ Plastik pirinç ‘ paylaşımlarıyla ilgili açıklama ‘ Plastik pirinç &#...

Hollanda Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu NVWA sosyal m...

Hollanda’da son 40 yılın kuraklığı yaşanıyor Hollanda’da son 40 ...

Hava sıcaklarının artması ile birlikte Hollanda’da son 40 yı...

Hollanda’da yerli tatilci sayısı artıyor Hollanda’da yerli t...

Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından hazırlanan rapora g...

Hollanda’da polis sendikası’ndan ilk iftar programı Hollanda’da polis s...

Hollanda'da çeşitli bölgelerde emniyet birimlerinde düzenlen...

Sim kartlar tarih oluyor Sim kartlar tarih oluyor

Yakın zamanda geçilecek olan eSIM teknolojisi sayesinde GSM ...

Hollanda’da kırmızı alarm verildi Hollanda’da kırmızı...

Hollanda'da hava sıcaklığının yüksek olmasıyla birlikte yağı...

Amsterdam, Eindhoven ve Utrecht güzergahında yenilik Amsterdam, Eindhoven ve U...

NS ve ProRail Hollanda'da Amsterdam, Eindhoven ve Utrecht tr...

Prens Philip hastaneye kaldırıldı Prens Philip hastaneye ka...

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kocası Prens Philip'in hast...

VIDEO GALERİ