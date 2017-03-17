ABD’de havaalanı boşaltıldı

Michigan’da bulunan Bishop Uluslararası Havaalanı’nın yaşanan bir ‘olayın’ ardından boşaltıldığı duyuruldu.
Michigan’da bulunan Bishop Uluslararası Havaalanı’nın yaşanan bir ‘olayın’ ardından boşaltıldığı duyuruldu.
İlk gelen bilgilere göre olayda bir polis yaralandı.
Yaralanan polisin boynundan bıçaklandığı iddia edildi.
Habertürk
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