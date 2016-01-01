ABD’de havalimanında silahlı saldırı

ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı’nda bir silahlı saldırı meydana geldi.

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ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı’nda bir silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda ilk gelen bilgilere göre 3 kişinin öldüğü çok sayıda insanında yaralandığı belirtiliyor.

KAYNAK HABER7