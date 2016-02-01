ABD’deki ‘Kadınlar Yürüyüşü’ne dünyadan destek

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Kenya’nın başkenti Nairobi’de çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yüzlerce kişi, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenecek “Kadınlar Yürüyüşü”ne desteklemek için Karura Ormanı’nda bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın protesto edileceği “Kadınlar Yürüyüşü”ne destekleyen gruptakiler, kadın haklarını savunan dövizler taşıdı.

Gana

Gana’da ise çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, başkent Accra’daki ABD Büyükelçliği binası önünde toplandı.

“Kadınlar Yürüyüşü”ne destekleyen göstericiler, “Sesimizi duy”, “Kadınlar yürüyor”, “Adil olmak için yürüyoruz”, “Herkes için adalet” yazılı dövizler taşıdı.

Hollanda

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yüzlerce kişi Müze Meydanı’nda toplandı.

Grup, Washington’daki “Kadınlar Yürüyüşü”nü destekledi.

Fransa

Fransa’nın başkenti Paris’te de binlerce kişi ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteri düzenledi.

Eyfel Kulesi yakınlarındaki Trocadero Meydanı’nda bir araya gelen çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 2 bin gösterici Paris Barış Anıtı’na kadar yürüdü.

“Teşekkürler Trump bizi aktivist yaptın”, “Benim adıma ve benim vergilerimle iktidarı satın alma”, “Sevgi Amerikayı büyük yapar nefret değil”, “Biz halkız ve korkudan daha büyüğüz” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Trump’ın kadın karşıtlığı ve ırkçılık içeren söylemlerini protesto etti.

Fransa’nın Strazburg, Bordeaux, Marsilya ve Montpelier kentlerinde de düzenlenen gösteriler olaysız sona erdi.

İngiltere

Trump, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

ABD merkezli sivil toplum hareketlerinin organize ettiği ve İngiltere’deki birçok uluslararası STK’nın da destek verdiği yürüyüş çerçevesinde her yaş grubundan çok sayıda kişi soğuk havaya rağmen ABD’nin Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu, bebek ve ufak yaştaki çocukların da aralarında bulunduğu katılımcılar, elçilik binasından başkentin ünlü Trafalgar Meydanı’na doğru yürüdü.

Yaklaşık 4,5 saat süren yürüyüş boyunca eylemciler Trump’ın seçim vaadleri ile savunduğu politikalara yönelik tepkilerini dile getirirken ayrıca dünya genelinde kadın haklarına yönelik ihlallerin yaşandığına dikkati çektiler.

Göstericiler yürüyüş yolunda ellerinde, “Kız çocuklarımızın geleceği için Trump’a hayır”, “Trump korkak bir kedisin sen”, “Trump’a hayır, ırkçılığa hayır” ve “Ufacık ellerini kadın haklarının üzerinden çek” yazılı pankartlar taşırken, “Duvarlar değil köprüler inşa edin”, “Birlikte ayakta durursak bizi asla bölemezler” ve “Aptal Trump” gibi sloganlar attı.

Londra’daki gösteriye ünlü oyuncu Thandie Newton da destek verdi.

Yunanistan

Yunanistan’ın başkenti Atina’da kent merkezindeki Sintagma Meydanı’nda bir araya gelen gruplar daha sonra ABD Büyükelçiliğine yürüdü.

Uluslararası organize edilen “Kadın Yürüyüşü” için bir araya gelen bir kadınlar da gösteride hazır bulundu.

“Her Amerikalı için eşit haklar”, “Bugün, yarını değiştiriyoruz” ve “Kadınlardan elinizi çekin” gibi pankartlar taşıyan göstericiler, Trump’ın kadın karşıtı ve ırkçı söylemlerini protesto etti. Bazı göçmen kadınlar ise “Sınırları açın” ve “Ayrımcılığa hayır” yazılı pankartlar taşıdı.

İrlanda

İrlanda’nın başkenti Dublin’de de çoğunluğunu kadınların oluşturduğu binlerce kişi, “Kadınlar Yürüyüşü”ne destek gösterisi düzenledi.

İsviçre

İsviçre’nin Cenevre kentinde ise “Kadınlar Yürüyüşü” için Jardin Anglais Parkı’nda bir araya gelen gruplar, Cenevre Gölü kenarında 800 metre yürüdü.

Yürüyüş sırasında “Duvarlar değil köprüler inşa edin”, “Kadın hakları insan haklarıdır” ve Trump’ın seçim kampanyasındaki “Amerika’yı yeniden güçlü yapın” sloganına karşı da “Amerika’yı yeniden nazik yapın” şeklinde sloganlar atan göstericiler, Trump’ın kadın karşıtı ve ırkçı söylemlerini protesto etti.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı yürüyüşe kadınların yanı sıra erkek ve çocuklar da katıldı.

KAYNAK AA