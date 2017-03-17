ABD’den Türk polisleri yakalama kararı

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Korumaların Washington’daki T.C. Büyükelçilik Konutu önünde protestoculara müdahale etmesi nedeniyle Amerikan polisinin olayla ilgili soruşturması tamamlandı ve 12 koruma görevlisi hakkında yakalama kararı çıktığı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüştükten sonra geldiği büyükelçilik konutu önüne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekleyen ve ellerinde PKK ve PYD bayrağı taşıyan protestoculardan Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin adlı kişilerin de tutuklandığı belirtildi.

Washington Belediye Başkanı Muriel E. Bowser ve Emniyet Müdürü Peter Newsham, ortaklaşa yaptıkları basın toplantısında,haklarında tutuklama kararı çıkartılan koruma polislerinin Türkiye olduklarını, 12 koruma polisinin inceleren kayıtlardan teşhis edildiğini, bir daha ABD’ne girmleri halinde tutuklanacaklarını ifade ettiler.

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