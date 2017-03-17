Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçudur

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Elver, “Gıda, gıda yardımı ve gıda üretimini kasıtlı engellemek insanlığa karşı suç ve savaş suçudur” dedi.

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Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçudur

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver, savaş bölgelerinde açlık ve hastalıkların çatışmalardan daha fazla ölüme neden olduğunu belirterek, “Gıda, gıda yardımı ve gıda üretimini kasıtlı engellemek savaş suçudur.” dedi.

Elver, BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında BM Genel Kurulu’na sunduğu yıllık raporuna ilişkin bilgi verdi.

Dünyanın bu yıl BM tarihinde en büyük insani felaketle karşı karşıya olduğunu belirten Elver, Yemen, Somali, Güney Sudan, Nijerya ve Suriye’de 20 milyon insanın kıtlık ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

“Açlık savaş silahı olarak kullanılmamalı”
Dünya genelinde ise 815 milyon kişinin yetersiz beslendiğine ve birçok ülkenin yasal sorumluluklarını yerine getirmediğine dikkati çeken Enver, “Savaş bölgelerinde açlık ve hastalıklar, çatışmalardan daha fazla ölüme neden oluyor. Gıda, gıda yardımı ve gıda üretimini kasıtlı olarak engellemek savaş suçudur.” dedi.

Beslenmenin tüm insanlar için koşulsuz bir insan hakkı olduğunu belirten Elver, açlığın savaş silahı olarak kullanılmaması, kullananların ise Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi çağrısı yaptı.

Arakan’da yaşanan insani krize de dikkati çeken Elver, açlık tehdidinin ciddi boyutlara ulaştığını ve uluslararası toplum bir an önce harekete geçmezse durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Elver, Myanmar hükümetine ise BM’nin bağımzsız araştırma komisyonunun Arakan’a erişimine izin vermesi çağrısı yaptı.

AA

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