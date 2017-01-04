Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Anaokulunu basıp 12 çocuğu bıçakladı

Çin’in güneyinde bir bıçaklı saldırgan anaokulunda 12 çocuğu yaraladı.

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Anaokulunu basıp 12 çocuğu bıçakladı

Şinhua ajansının haberine göre, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nin Pingşiang kentinde 41 yaşındaki bir kişi, bıçakla anaokulundakilere saldırdı.

3’ÜNÜN DURUMU AĞIR

Çocuğunu karşılama bahanesi ile içeri giren saldırgan, kısa sürede güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan 12 çocuk, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıya uğrayan çocuklardan 3’ünün durumu ciddiyetini koruyor.

KÖYLÜYE KIZMIŞ

Saldırgan, polise verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ederken, “Anlaşmazlık yaşadığım köylüme kızdığım için bu eylemi yaptım.” diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

KAYNAK AA

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