Arap ülkelerin Katar’a hamlesi manidar bulundu

Daha dün yayımlanan bir haberde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Washington büyükelçisi Yusuf el-Uteybe’ye ait olduğu iddia edilen yazışmalarda Türkiye ile Katar’a karşı ortak politika izlenmesi gerektiği ortaya çıkmıştı. Bugün sözde Arap dünyasından Katar’a karşı yapılan hamle dikkat çekti.

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Foto: AA

Dün yayımlanan haberde şu bilgilere yer verilmişti:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Washington büyükelçisi Yusuf el-Uteybe’ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından yayınlanan e-postalar, Büyükelçinin İsrail yanlısı Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) ile yakın ilişki içinde olduğunu ve Türkiye ile Katar’a karşı ortak politikalar geliştirmeye çalıştıklarını gösterdi. Bu yazışmalarda iki tarafın da Arap Baharından endişe ettikleri, Katar’ın Müslüman Kardeşler ve Hamas’a verdiği desteği “teröre destek” olarak yorumladıkları ve bunun için önlem alma ve Amerikan politikalarını etkileme hedefi güttükleri anlaşılıyor.

Bu haberin ardından Katar’la diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve terör ile bağlantılı olduğu iddia edilmesi düşündürdü.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen ve Libya, Katar’la tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurdu.

KATARLI DİPLOMAT VE VATANDAŞLARA ÜLKEYİ TERK EDİN ÇAĞRISI

Arka arkaya yapılan açıklamalarda Katarlı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 48 saat, Katar vatandaşlarına ise 2 hafta süre verildi.

Bahreyn, Katar’la diplomatik ilişkileri kesme kararına gerekçe olarak “Doha yönetiminin içişlerine karışarak ülkedeki istikrarı ve güvenliği tehlikeye düşürmesini” gerekçe gösterdi.

Katar’ın “ülkedeki terörist aktiviteleri ve İran’la bağlantılı grupları” desteklediği öne sürüldü.

Katar’ın Yemen’e karşı oluşturulan askeri koalisyondan da çıkartıldığı duyuruldu.

YEMEN DE İLİŞKİLERİ KESTİ

4 ülkenin açıklaması sonrası Yemen’de Katar ile ilişkileri kesme karar aldığını açıkladı.

LİBYA’DA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESTİ

Katar’la diplomatik ilişkilerini kesen son ülke Libya oldu.

MALDİVLER DE İLİŞKİLERİ KESTİ

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen ve Libya’nın ardından Maldivler de Katar ile olan diplomatik ilişkini kestiğini duyurdu.

KATAR’DAN İLK TEPKİ

Katar Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın kendisi ile diplomatik ilişkileri kesmesine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, “Karardan üzüntü duyuyoruz. Körfez ülkelerinin Katar’la ilgili kararı gerekçesiz ve haksız bir karar. Katar’a karşı alınan bu karar geçersiz kalacaktır. Ortaya atılan iddialar gerçek dışı. Bu diplomatik kesinti, Katar vatandaşlarının hayatını etkilemeyecek” ifadelerine yer verdi.

ULUSLARARASI KOALİSYONDAN ÇIKARTILDI

Katar’ın, Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen’de Husilere karşı oluşturulan Uluslararası Koalisyon’daki rolünün sona erdiği bildirildi.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’da yayınlanan Koalisyon Komutanlığı açıklamasında, Uluslararası Koalisyon’un, “Yemen’de terörizmi güçlendirmesi ve darbeci milislerle ilişkilerinden dolayı” Katar’ın koalisyondan çıkarılmasına karar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, “Yemen’de meşruiyeti destekleme amacıyla kurulan Arap Koalisyonu Komutanlığı, koalisyonun terörle mücadelesi ilkesine aykırı olarak Katar’ın başta El Kaide ve DEAŞ olmak üzere Yemen’de terörizmi güçlendirmesi ve darbeci milislerle ilişkilerinden dolayı koalisyondan çıkarılmasına karar verdi” ifadeleri yer aldı.

SİBER SALDIRI KRİZİ

Katar Resmi Haber Ajansı (QNA), 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’ye atfedilen “ABD’ye karşı ve İran’ı destekleyici” açıklamalar yayınlamıştı. Açıklamalar kısa süre içinde medyada geniş şekilde yer almıştı. Bundan birkaç saat sonra açıklama yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da QNA’nın siber saldırıya uğradığı ve yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, medya organlarından bu açıklamaları dikkate almalamaları talep edilmişti.

Katar’dan gelen açıklamalara rağmen BAE ve Suudi Arabistan basınında Al Sani’ye atfedilen açıklamalar kullanılmaya devam etmişti. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise 25 Mayıs’ta düzenlediği basın toplantısında, medya üzerinden ülkesini hedef alan bir kampanya bulunduğunu belirterek, “Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ancak burada Katar’ı hedef alan bir kampanya olduğu açık ve biz de buna karşı koyacağız” demişti.

Bu durumun Körfez ülkeleri arasında son yıllarda yaşanan en büyük diplomatik kriz olduğu aktarılıyor.

TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

Karara gerekçe olarak Katar’ın terörist gruplara verdiği iddia edilen destek gösterildi. İki ülke arasında uçuşların da askıya alınacağı açıklanırken, ilk hamle BAE’den geldi. FlyDubai, Doha ve Dubai arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Abu Dabi’nin devlete ait havayolu şirketi Etihad Airways de, yarın sabahtan itibaren Doha ile uçuşları yeni bir açıklamaya kadar durduracak. Şirketin sözcüsü, Abu Dabi’den Doha’ya son uçuşun bu gece yerel saatle 02:45’te gerçekleşeceğini duyurdu.

KATAR’DAN BİR HAMLE

Bu kararın ardından Katar Havayolları da Suudi Arabistan’a tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

AL JAZEERA OFİSLERİ KAPANIYOR

Suudi Arabistan hükümetinin, Katar’daki Al Jazeera kanalının yayın lisansını iptal işlemlerini başlattığı belirtildi. Suudi yetkililer, Katar’daki medya kuruluşları için çalışan Suudi gazetecilerin de ülkelerine dönmelerini emretti.

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