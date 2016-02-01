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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Azerbaycan, Ermenistan’ın karargahını imha etti

Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan ordusunun karargah olarak kullandığı bazı mevzileri imha etti.

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Azerbaycan, Ermenistan’ın karargahını imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkes ihlaline, dün akşam Azerbaycan ordusunun ateşle yanıt verdiği belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Hocavend ilinde karargah olarak kullanılan bazı mevzilerin vurularak imha edildiği bildirildi.

Bakanlık, saldırının havadan çekilmiş görüntülerini de yayınladı. Buna göre, isabet almadan önce karargahın önünde bazı araç ve askerlerin olduğu görülüyor.

Ermenistan tarafının can kayıplarını kamuoyundan sakladığı ifade edilen açıklamada, cephe hattında kontrolün tam olarak Azerbaycan ordusunda olduğu kaydedildi.

Ermeni keşif ve sabotaj timi imha edildi
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun keşif ve sabotaj timini imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde cephe hattının Ağdere-Tertere yönünde Ermenistan ordusunun keşif timi sabotaj amacıyla Azerbaycan mevzilerine sızmaya çalıştı.

Azerbaycan askerlerince tespit edilen ve açılan ateşle bazı elemanlarını kaybeden tim geri çekildi. Çatışmada Azerbaycan ordusu kayıp vermedi.

AA

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