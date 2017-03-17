Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn zor durumda

Katar’a ambargo uygulayan dört ülke, Doha yönetiminin kararlı ve etkin siyaseti sonrası düştükleri zor durumdan kurtulmanın çaresini arıyor.

A+A-

BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn zor durumda

Katar’a ambargo uygulayan dört ülke, Doha yönetiminin kararlı ve etkin siyaseti sonrası düştükleri zor durumdan kurtulmanın çaresini arıyor. 5 Haziran tarihinde Katar’a hukuksuz ambargo uygulamaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğünde Bahreyn, Suudi Arabistan ve Mısır zor durumda.

YALVARIR GİBİ “KABUL EDİN” ÇAĞRISI

Ambargocu dört ülkenin daha önce sundukları 13 maddelik liste Katar tarafından reddedilmiş, bunun üzerine ilgili ülkeler “aşırıcılıkla mücade” çerçeveli 6 maddelik “ilkeler” listesini Katar’a sunmuştu. Katar söz konusu listeyi de geri çevirmişti. Katar’ın kararlı duruşu sonrasında Suudi Arabistan’ın BM Büyükelçisi Abdullah el-Muallimi dört ülke adına açıklama yaparak, Katar’ın altı maddelik ilke listesine uyması konusunda adeta ricacı oldu. Muallimi, ambargocu dört ülkenin Katar’ın ilgili altı ilkeyi kabul etmek konusunda zorluk yaşamayacağını düşündüğünü belirtti.

Dört ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından 5 Temmuz’da düzenlenen toplantıda alınan 6 karara Katar’ın da uyması gerektiğini söyleyen el Muallimi, terörle mücadele ve nefret söylemi gibi hamleleri içeren bu kararlara uymanın kolay olacağını iddia etti. Suud Büyükelçi, El-Cezire’nin kapatılmasının gerekli olmadığını da bir kez daha yenileyerek, esas olan ilkeler üzerinde anlaşmamız ifadesini kullanarak, dört ülkenin Katar’a yönelik tutumunda değişim sinyali verdi.

Kaynak YENİ ŞAFAK

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
BAE ve Suudi Arabistan, Yemen’i vurdu BAE ve Suudi Arabistan, Yemen’i vu...

Arap Yarımadası'nda tansiyon yine yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'in Taiz ...

‘Fırat Kılıcı’na ‘ABD kalkanı’ ‘Fırat Kılıcı’na ‘ABD ...

Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO'nun Suriye'de PYD'ye düzenleyeceği Fırat Kılıcı harekatından korkan ABD, bölgede Türkiye'nin işini zorl...

Çin, Hindistan’a saldırdı Çin, Hindistan’a saldırdı

Çin'in Hindistan’a gerçekleştirdiği roket atarlı saldırıda 158 Hint askerinin hayatını kaybettiği bildirildi....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Türkiye’de mal varlığı olanlar sosyal yardım alamayacak Türkiye’de mal varl...

Yurt dışında yaşadıkları ülkede sosyal yardım alan gurbetçil...

Büyükada toplantısında Doğu bölgesi bölünmüş Türkiye haritası Büyükada toplantısında Do...

Erdoğan’ın Büyükada’da yapılan toplantıyla ilgili açıklaması...

BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn zor durumda BAE, Suudi Arabistan, Mıs...

Katar’a ambargo uygulayan dört ülke, Doha yönetiminin kararl...

The Wall korku evi oyuncu arıyor The Wall korku evi oyuncu...

Hollanda'nın Utrecht kentinde bulunan The Wall AVM'de Ekim a...

Öğrenciler eski burs sistemine geçilmesini bekliyor Öğrenciler eski burs sist...

Hollanda'da eğitimde kredili burs sistemine karşı olan CU ve...

Hollanda yeni hükümete çok yakın Hollanda yeni hükümete ço...

Hollanda'da dört aydır devam eden görüşmelerde parti liderle...

UWV, WW konusunda haksız bulundu UWV, WW konusunda haksız ...

Hollanda'da uzun süre hasta kalmasının ardından, UWV'nin bu ...

Sıcak su içmeniz için 12 sebep Sıcak su içmeniz için 12 ...

Sıcak su içmenin faydalarını biliyor musunuz? Kilo vermeden,...

Başbakan açıkladı, işte yeni Bakanlar Kurulu Başbakan açıkladı, işte y...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de...

Tropik sıcağın ardından dolu, fırtına ve gökgürültüsü bekleniyor Tropik sıcağın ardından d...

Hollanda'da KNMİ Çarşamba günü öğleden sonra ve bazı bölgele...

VIDEO GALERİ