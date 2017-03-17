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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

BAE ve Suudi Arabistan, Yemen’i vurdu

Arap Yarımadası’nda tansiyon yine yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen’in Taiz kentine hava saldırısı düzenledi.

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BAE ve Suudi Arabistan, Yemen’i vurdu

Yemen’in Taiz kentine Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dönemde Arap Yarımadası’ndaki çatışmalarda artış yaşandı.

Geçen pazar günü, Yemen’den Suudi Arabistan’ın sınır kenti Cazan’a roket atılması sonucu bir kişinin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak İHA

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