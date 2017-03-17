Bağdat’tan Kerkük’te ‘yabancı güç bulundurmama’ kararı

Irak Parlamentosu, Kerkük’te merkezi yönetime bağlı güçler dışında hiçbir gücün bulundurulmaması ve karargah açılmaması kararı aldı.
Irak Parlamentosu, Kerkük’te merkezi yönetime bağlı güçler dışında hiçbir gücün bulundurulmaması ve karargah açılmaması kararı aldı.
Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada, “Parlamento, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde federal güçler dışında hiçbir gücün bulundurulmaması ve karargah açılmaması kararı aldı.” denildi.
Parlamento ayrıca, halkın bulunduğu alanlarda İsrail bayrağı açanları cezalandırma kararı da aldı.
Irak güvenlik güçleri 16 Ekim’de, yaklaşık 3 yıl boyunca Peşmerge’nin denetiminde kalan Kerkük’te tam kontrolü sağlamıştı.
AA
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