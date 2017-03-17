Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nda ilk tren yola çıktı

Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracak “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı”nda ilk katar, Kazakistan’dan getirilen tahılı Mersin Limanı’na taşımak üzere yola çıktı.

A+A-

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nda ilk tren yola çıktı

Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracak “Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı”nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili katıldığı törenle yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı kararlılığımızın eseri
Bakü’ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı’nda düzenlenen açılış töreninde, Türkmenistan ve Tacikistan’dan gelen yetkililer de hazır bulundu.

Törende, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Bakü Rus Ortodoks Kilisesi Temsilcisi Arkiyepiskopu Aleksander, Roma Katolik Kilisesi Azerbaycan Temsilcisi Vladimir Fekete ve Dağ Yahudileri Cemaat Lideri Milih Yevdayev de yer aldı.

Yük konteyneri Mersin yoluna çıktı
Açılış konuşmalarının ardından Kazakistan’dan getirilen tahılın taşındığı treni Türkiye’ye uğurlayan liderler, başka bir trenle limandan Alat İstasyonu’na 12 dakika süren bir yolculuk yaptı.

İlk sefer Kazakistan’dan getirilen tahılın bulunduğu yük konteyneri Alat İstasyonu’ndan Mersin Limanı’na taşınıyor.

Projenin 76 kilometresi Türkiye’den geçiyor
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’yla, bölgedeki taşıma potansiyelinin değerlendirilmesi için Asya ile Avrupa arasındaki eski tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesi hedefleniyor.

Uzunluğu 838 kilometre olan yeni demiryolunun, 76 kilometresi Türkiye, 259 kilometresi Gürcistan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan topraklarından geçiyor.

Hattın Türkiye bölümünde dört istasyon, üç köprü ile 76 kilometrelik demiryolu inşa edildi. Türkiye ile Gürcistan sınır geçişinin sağlandığı tünelin 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan topraklarında bulunuyor.

BTK Demiryolu Hattı’nın Gürcistan kısmındaysa 105 kilometrelik demiryolu hattı yapıldı,154 kilometrelik ray yenilendi. Azerbaycan’da ise 503 kilometrelik demiryolu hattı projeye uygun hale getirildi.

Londra’dan Pekin’e demiryoluyla kesintisiz gidilecek
Hattın devreye girmesiyle Londra’dan Pekin’e kesintisiz demiryoluyla ulaşmak mümkün hale geldi.

Hatla Çin’den yola çıkan yükün Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi ile Bakü Alat Limanı’na, oradan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması öngörülüyor.

İlk etapta hatla yıllık 1 milyon yolcu ve 6 buçuk milyon ton yük taşınabilecek. Taşıma kapasitesinin 2034’e kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkartılması planlanıyor.

BTK demiryolunun, bölgedeki taşıma koridorlarına önemli bir alternatif oluşturması, proje ortağı Türkiye’nin ise BTK ve Marmaray ile birlikte Çin-Avrupa demiryolu trafiğinde önemli bir rol üstlenmesi öngörülüyor.

Çin’den Avrupa’ya giden demiryollarının tamamı Rusya üzerinden geçiyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun devreye alınmasıyla, mesafe yaklaşık 7 bin kilometre kısalacak.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu güzergahında taşınacak ürünler, Çin’den Avrupa’ya demiryoluyla 15 günde ulaşabilecek.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Japon şirketten sigara içmeyen çalışanlarına ayrıcalık Japon şirketten sigara içmeyen çalışanla...

Japonya'da bir şirket sigara içmeyen çalışanlarına yılda 6 gün fazladan ücretli izin veriyor....

IKBY Başkanı Mesud Barzani görevinden istifa etti IKBY Başkanı Mesud Barzani görevinden is...

IKBY Başkanı Mesud Barzani görevinden istifa etti. Uluslararası ajansların geçtiği bilgi Barzani'nin partisi KDP'nin resmi Twitter hesa...

DEAŞ militanının cep telefonundan darbe yazışmaları çıktı DEAŞ militanının cep telefonundan darbe ...

Hücre evine yapılan baskında ele geçen fotoğraf, DEAŞ'ın FETÖ ile bağlantısını gözönüne serdi. DEAŞ bayrağıyla poz veren militanın tele...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Selçuk Öztürk: DENK tarih yazacak Selçuk Öztürk: DENK tarih...

Hollanda'da önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçim için s...

Pasaportlarda yeni uygulama Pasaportlarda yeni uygula...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlü...

Almanya’daki vatandaşlarımız her iki ülke için de bir zenginliktir Almanya’daki vatand...

Mustafa Yeneroğlu, “Almanya’ya göçün 56. yılında Almanya’da ...

Hollanda’da camiye İslamofobik saldırı Hollanda’da camiye İslamo...

Hollanda'da kimliği belirsiz kişiler tarafından bir Camiye İ...

Almanya fırtınaya teslim Almanya fırtınaya teslim...

İki gün boyunca etkili olan fırtına Almanya’nın özellikle ku...

Bir saniyeden kısa sürede kanser teşhisi Bir saniyeden kısa sürede...

Bağırsak kanserinin, geliştirilen bir yapay zeka programıyla...

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nda ilk tren yola çıktı Bakü-Tiflis-Kars Demiryol...

Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak "Bakü-Tiflis-Kars Demiryol...

Türkiye’den sonra AB de yaz saatini tartışıyor Türkiye’den sonra A...

Avrupa Birliği’nde de tartışma konusu oldu. Yaz saati uygula...

Japon şirketten sigara içmeyen çalışanlarına ayrıcalık Japon şirketten sigara iç...

Japonya'da bir şirket sigara içmeyen çalışanlarına yılda 6 g...

Metin Külünk Belçika polisi ve hükümetine tepki gösterdi Metin Külünk Belçika poli...

Cuma günü Belçika'nın Anvers kentinde cereyan eden PKK olayl...

VIDEO GALERİ