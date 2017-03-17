Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Barzani konuşuyor: Bize yardım edin

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani dün gerçekleşen referandumun ardından yeni açıklamalarda bulunuyor.

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Barzani konuşuyor: Bize yardım edin

Barzani’nin açıklamalarından bazı başlıklar şu şekilde:

Yeni bir dönem başladı. Bu, Kürdistan halklarının başarısıdır.

“YAŞANANLARI SAKİN BİR ŞEKİLDE ELE ALIN”

Irak’a, komşular ve uluslararası topluma özel bir mesajım; ciddi ve sakin bir şekilde yaşananları ele almalarını talep ediyorum.

Kürt – Şii ittifakının bittiğini haykıran siziniz. Başarısız bir deneyimi sürdürmenin anlamı yok.

IRAK’A ÇAĞRI: DİYALOĞA BAŞLAYALIM

Irak hükümetine çağrım; yaptırım ve cezalandırma yerine diyaloga başlayalım. İki taraf için de en iyi yol diyalogtur.

Hükümetler arası siyasi ihtilaflar, halk arasında gerginliğe yol açmamalı.

“BİZE ÇÖZÜM İÇİN YARDIMCI OLUN”

Komşu ülkelerden talebim; çözüm için yardımcı olmalarıdır.

İran ve Türkiye’nin kimsayal saldırı ve büyük göç zamanında sergilediği tutumu takdirle karşılıyoruz.

Son 25 yıldır kimseye tehdit olmadığımızı kantladık, herkesle barış seçeneğini seçtik.

Teröre karşı savaşta uluslar arası koalisyonun önemli bir tarafı olarak kalmaya devam edeceğiz.

Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan göçzedeler evlerine dönene kadar güvende olacaklar.

AYRINTILAR GELİYOR…

Haber7

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