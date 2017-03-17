Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

BM: Han Şeyhun’daki kimyasal silah saldırısını rejim güçleri düzenledi

BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce oluşturulan Suriye’de kimyasal silah kullanımını soruşturan ortak soruşturma misyonu, 4 Nisan 2017’de Han Şeyhun’a düzenlenen kimyasal silah saldırısının Suriye rejimince gerçekleştirildiğini açıkladı.

A+A-

BM: Han Şeyhun’daki kimyasal silah saldırısını rejim güçleri düzenledi

Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından oluşturulan ve Suriye’de kimyasal silah kullanımını araştıran ortak soruşturma misyonu (JIM), 4 Nisan’da İdlib’e bağlı Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

BM misyonu JIM, Suriye’de Han Şeyhun’da gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısına ilişkin raporunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sundu.

JIM, raporunda Han Şeyhun’da yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal silah saldırısından Suriye rejimini sorumlu tuttu.

“Sarin gazı kullanıldığından eminiz”
BM misyonu bu raporda, yürüttükleri soruşturma sonrası “Han Şeyhun’da Suriye rejimi tarafından sarin gazı kullanıldığından emin olduklarını” duyurdu.

Suriye’de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulan BM misyonu JIM, BMGK tarafından incelenmesi istenen kimyasal silah saldırılarını soruşturmuş ve daha önce de üç olayda Suriye rejiminin, bir olayda da terör örgütü DEAŞ’ın kimyasal silah kullandığını tespit etmişti.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Havai fişek fabrikasında patlama: 27 ölü Havai fişek fabrikasında patlama: 27 ölü...

Endonezya'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi....

IKBY’den Bağdat’a ‘referandumu dondurma’ teklifi IKBY’den Bağdat’a ‘ref...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna "gayrimeşru referandumu" dondurma teklifinde bulundu....

Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçudur Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçu...

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Elver, "Gıda, gıda yardımı ve gıda üretimini kasıtlı engellemek insanlığa karşı suç ve savaş suçudur" dedi...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
‘ Avrupa’nın kendi sorunları ve korkuları var ‘ ‘ Avrupa’nın ...

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Batı Balkan ülkelerinin tamam...

Almanya ve Türkiye’nin Dışişleri Bakanları bir araya geldi Almanya ve Türkiye’...

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, ...

Almanya’daki sığınmacılarla ilgili korkunç iddia Almanya’daki sığınm...

Almanya'nın başkenti Berlin'deki sığınmacıların bazı özel gü...

Hollandada ötenazi kliniği talepleri karşılıyamıyor Hollandada ötenazi kliniğ...

Hollanda'da 2012 yılında açılan ülkenin ilk özel ötenazi kli...

Avrupa liglerinde en az gol yiyen file bekçileri Avrupa liglerinde en az g...

Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2017-18 sezonunda maç başı ...

DEAŞ’a katılan Fransızların yüzde 20’si hala sosyal yardım alıyor DEAŞ’a katılan Fran...

Terör örgütü DEAŞ'a katılan Fransızların, Suriye ve Irak'tay...

BM: Han Şeyhun’daki kimyasal silah saldırısını rejim güçleri düzenledi BM: Han Şeyhun’daki...

BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce oluşturulan...

3.Dünya Gazeteciler Şurası için Türk dünyası gazetecileri Kazakistan’da buluştular 3.Dünya Gazeteciler Şuras...

Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafından, Kazakistan ile K...

Kütükcü: yatırımcı Konya’da bürokrasiye takılmayacak Kütükcü: yatırımcı Konya&...

Mevlana Kalkınma Ajansı ve Dünya Yatırım Promosyon Ajansları...

‘Mozart kulağı’na sahip genç müzisyen senfoni yazıyor ‘Mozart kulağı̵...

Hocalarına göre "Mozart kulağı"na sahip 14 yaşındaki Bartu Ö...

VIDEO GALERİ