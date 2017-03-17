BM: Han Şeyhun’daki kimyasal silah saldırısını rejim güçleri düzenledi

BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce oluşturulan Suriye’de kimyasal silah kullanımını soruşturan ortak soruşturma misyonu, 4 Nisan 2017’de Han Şeyhun’a düzenlenen kimyasal silah saldırısının Suriye rejimince gerçekleştirildiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından oluşturulan ve Suriye’de kimyasal silah kullanımını araştıran ortak soruşturma misyonu (JIM), 4 Nisan’da İdlib’e bağlı Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
BM misyonu JIM, Suriye’de Han Şeyhun’da gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısına ilişkin raporunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sundu.
JIM, raporunda Han Şeyhun’da yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal silah saldırısından Suriye rejimini sorumlu tuttu.
“Sarin gazı kullanıldığından eminiz”
BM misyonu bu raporda, yürüttükleri soruşturma sonrası “Han Şeyhun’da Suriye rejimi tarafından sarin gazı kullanıldığından emin olduklarını” duyurdu.
Suriye’de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulan BM misyonu JIM, BMGK tarafından incelenmesi istenen kimyasal silah saldırılarını soruşturmuş ve daha önce de üç olayda Suriye rejiminin, bir olayda da terör örgütü DEAŞ’ın kimyasal silah kullandığını tespit etmişti.
AA
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