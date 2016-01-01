Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Bomba itiraf: DAEŞ’i biz ortaya çıkardık!

ABD’li uzman Alexander Azaadgan, DAEŞ’in Batı’da düzenlediği saldırıların Avrupalılar için ‘şaşırtıcı’ olmaması gerektiğini söyledi.

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Bomba itiraf: DAEŞ’i biz ortaya çıkardık!

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Noel pazarına düzenlenen saldırının failinin, temmuz ayında Fransa’nın Nice kentinde gerçekleşen saldırılardakine benzer bir şekilde Tunus kökenli olduğunun açıklanmasını değerlendiren Azaadgan, “Fas’tan Pakistan’a uzanan alanda birçok genç toplum var. Buralardaki doğum oranı Avrupa’dan çok yüksek. Yüksek işsizlik oranları ve DAEŞ radikalleşmesini ele alınca, İtalya’da sığınma talebi reddedilen, hapis yatan, Almanya’da silah kaçıran, uyuşturucu kaçakçısı, suikastçı ve en sonunda da DAEŞ üyesi olan Anis Amri (Berlin saldırısını düzenlediği iddia edilen kişi) gibi manyaklar karşınıza çıkıyor” dedi.

‘ARAP BAHARI, NEO LİBERAL DELİLERİN UYDURMASIYDI’

‘Sözde Arap Baharı’ndan önce Tunus’ta hakim olan gelişmiş sekülerliğin ülkedeki Selefi hareketini yeraltına ittiğini savunan ABD’li uzman, “Hedonistik dini inanışlar var; temel DAEŞ öğretileri size basitçe, ‘Öl, kahraman ol, cennete git ve 72 huriyle cinsel ilişkiye gir’ diyor. Bu, Tunus için oldukça uygulanabilir çünkü ülke gelirinin büyük bir kısmını turizmden alıyordu ve şimdi bu düşüşte. Aynı zamanda zengin daha da zenginleşiyor, fakir ise daha da fakirleşiyor. Bu, tam olarak sınıf çatışmasına uygun bir senaryo” diye konuştu. Azaadgan, şöyle devam etti: “Yaşananlar Batı için şaşırtıcı olmamalı, çünkü bunu biz yarattık. Arap Baharı her zaman Barack Obama, Hillary Clinton ve hepsinin ustası George Soros gibi neoliberal delilerin uydurmasıydı. Şimdi yaşananları, 2011-2012’de olaylar başladığında öngörmeliydik.”

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