CIA Başkanı ve Mahmud Abbas arasında gizli görüşme

CIA Direktörü Mike Pompeo ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, bugünkü Netanyahu-Trump görüşmesinden hemen önce gizli bir görüşme gerçekleştirdi.
CIA’in yeni başkanı Mike Pompeo, Batı Şeria’nın Ramallah kentine gelerek, gizlice Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la görüştü.
Siyasi konular ve güvenlik meselelerinin ele alındığı görüşmenin, bugün Kudüs’te gerçekleşecek Neyanyahu-Trump buluşmasından önce gelmesi dikkat çekti.
Görüşmeye, Filistin İstihbarat Müdürü Macid Farac’ın da katıldığı belirtiliyor.
HABER7
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