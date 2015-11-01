Çin’de kömür madeninde göçük : 9 ölü

Çin’in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 9 kişi yaşamını yitirdi.
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Çin’in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 9 kişi yaşamını yitirdi.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyinde Şanşi eyaletinin Şuocou kentinde meydana gelen göçükte 10 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarında bir kişi göçükten sağ çıkarılırken, 9 işçi hayatını kaybetti.
Kurtarılan işçinin tedavi altına alındığı bildirildi.
Çin’de ocak ayında Heylongciang, Hınan ve Hubey eyaletlerindeki kömür madenlerinde meydana gelen kazalarda en az 40 kişi hayatını kaybetti.
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