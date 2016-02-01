Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Donald Trump resmen ABD Başkanı

8 Kasım 2016’daki seçimleri kazanan Donald Trump, ABD Kongresindeki törende Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts’ın huzurunda yemin ederek ABD’nin 45. Başkanı oldu.

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Donald Trump resmen ABD Başkanı

8 Kasım 2016’daki seçimleri kazanan Donald Trump, ABD Kongresindeki törende Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts’ın huzurunda yemin ederek ABD’nin 45. Başkanı oldu.

KAYNAK AA

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