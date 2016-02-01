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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

‘ Esed rejimi binlerce insanı öldürüp fırınlarda yaktı ‘

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejiminin Suriye’de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanı öldürdüğünü ve cesetlerini fırınlarda yaktığını açıkladı.

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‘ Esed rejimi binlerce insanı öldürüp fırınlarda yaktı ‘

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejiminin Suriye’de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanı öldürdüğünü ve cesetlerini fırında yaktığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcılarından Stuart Jones, basın toplantısı düzenleyerek, Saydnaya’da öldürülen mahkumların hapishanenin bir bölümünde inşa edilen fırında yakıldığını söyledi.

Jones, Başkent Şam’a yaklaşık 45 dakika uzaklıkta bulunan hapishanede günde ortalama 50 kişinin öldürüldüğüne inandıklarını belirtti.

Stuart Jones, “Bu fırının, Saydanaya’da öldürülen mahkumların cesetlerini yakarak, delilleri ortadan kaldırmak için inşa edildiğine inanıyoruz.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığında günlük basın toplantılarının yapıldığı odada düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerle bu fırının yer aldığı uydudan çekilmiş fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflarda, konuya ilişkin ilk fotoğrafın 2013 yılında çekildiği dikkat çekiyor.

Ocak 2015 yılında çekilen bir fotoğrafta ise fırın olduğu belirtilen binanın çatısındaki karların eridiği görülüyor.

Fotoğraflar hakkında değerlendirmelerde bulunan Jones, “Esed’in ahlaksızlığı yeni bir seviyeye düşmüştür.” ifadesini kullandı.

Astana görüşmeleri
Ayrıca Jones, Kazakistan’ın Başkenti Astana’da gerçekleşen Suriye görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelere ABD adına gözlemci olarak katılan Jones, Astana’da tarafların anlaşmaya vardığı gibi Suriye’de şiddet olaylarının hafifleyeceğini düşünmediklerini söyledi. Jones, bu konuda Esed rejimine ilişkin şüpheleri olduklarını söyledi.

Jones, “Daha önceki görüşmelerde Esed’in tutumunu göz önünde bulundurarak bu anlaşmada da Esed’e karşı şüpheli yaklaşıyoruz. Esed rejimi sivillere ve muhalif güçlere karşı saldırılarını sona erdirmelidir. Rusya da rejim üzerindeki gücünü kullanarak bunların uygulanmasını sağlamalıdır.” diye konuştu.

AA

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