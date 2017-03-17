Esed rejiminden PKK/PYD’ye “özerklik” sinyali

Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, isim vermeden PKK/PYD’ye mesaj göndererek, özerklik isteğinin müzakere edilebileceğini açıkladı.
Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Russia Today adlı Rus televizyon kanalına verdiği röportajda, “Suriyeli Kürtler, Suriye sınırları içinde bir çeşit özerklik istiyor ve bu mesele müzakere edilebilir, tartışılabilir.” dedi.
“DEAŞ’la mücadeleyi bitirdikten sonra masaya oturup, Kürt kardeşlerimizle gelecek için bir formül üzerinde bir anlaşmaya varabiliriz.” ifadesini kullanan Muallim, ABD’nin daha önce birçok kez müttefiklerini terk etmesinden ders çıkarılması gerektiğini söyledi.
İç savaşın başından bu yana büyük çaplı çatışmaya girmeyen PKK/PYD ve Esed rejiminin birçok alanda işbirliği yaptığı biliniyor. Petrol sahalarını birlikte koruyan ve çıkan petrolü paylaşan taraflar, ortak askeri eğitim ve operasyonlar düzenliyor. Ancak ülkenin doğusundaki Deyrizor’da son haftalarda DEAŞ’tan ele geçirilen enerji zengini bölgelerin paylaşımı sırasında taraflar arasındaki tansiyon yükselmişti.
AA’nın harita alan ölçümlerine göre, yaklaşık 185 bin kilometrekarelik Suriye topraklarının yüzde 23’ünü PKK/PYD işgal ediyor.
AA
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