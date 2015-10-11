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“Ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İsrail Parlamentosu’ndaki yasama komisyonunun, ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına tepki gösterdi.

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“Ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur”

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa’yı makamında kabul etti.

Görmez, kabulde yaptığı konuşmada, Filistin davasının daha önemli bir hale geldiğini belirterek, iki yıl önce gerçekleştirdiği ziyaretinde Kudüs Toplantısına katıldığını ve Halil kentinde sadece Mescid-i Aksa’nın değil peygamberlerin de hapsedildiğine şahit olduğunu ifade etti.

Gazze’de son saldırılarda 80’i aşkın caminin yok edildiğini, bunların dokuzunun yeniden inşasını tamamladıklarını bildiren Görmez, bu vesileyle hayırseverlere teşekkür etti.

“MÜSLÜMANLARIN VARLIĞINI TANIMAMAK MANASINA GELİR”

Görmez, “Kudüs’te ezanı yasaklamaya kalkışmak, Kudüs’teki İslam’ın ve Müslümanların varlığını tanımamak manasına gelir. Bizim için İstanbul’un ezansız kalması bizi ne kadar üzer ve bize ne kadar ağır gelirse, Kabe’nin ezansız kalması bir Müslümanı ne kadar üzerse, Kudüs’ün ezansız kalması bizi o kadar üzer.” değerlendirmesinde bulundu.

Ezanın sadece namaz vakitlerini bildiren bir çağrı olmadığını kaydeden Görmez, aynı zamanda İslam’ın şiarı, İslam’ın ve Müslümanların bir beldede varlığının simgesi, inanç özgürlüklerini ilgilendiren çok önemli bir ilke olduğunun altını çizdi.

“EZANI YASAKLARSANIZ HER FİLİSTİNLİ MÜEZZİN OLUR”

“Kudüs’teki ezan yasağı, sadece bizim peygamberimizi ve onun dünyaya getirdiği değerleri tanımamak değil, Hazreti İbrahim’in, Hazreti Musa’nın, Hazreti İsa’nın dünyaya getirdiği değerlere de karşı çıkmak olur. İnsan özgürlüğünün önemli bir parçasıdır. Bu özgürlükler yasaklarla ortadan kalkmaz. Siz Kudüs’te müezzinlere ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur. Her vakit daha önce sadece müezzinler ezan okuyordu, böyle bir yasak getirirseniz o zaman her Filistinli müezzin olur ve ezanı okur. Ezana gürültü kirliliği olarak bakmak, Müslümanların inancını aşağılamak manasına gelir. Bir an önce tekrar aklı selimin hakim olarak bu yanlışlıktan vazgeçilmesini umut ediyorum.”

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