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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Filistinliler İngiltere’den özür bekliyor

FKÖ Mülteci İşleri Dairesi Başkanı el-Ağa, “İngiltere, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülen Balfour Deklarasyonu yıl dönümünü kutlayacağına Filistin halkından özür dilemelidir” dedi.

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Filistinliler İngiltere’den özür bekliyor

FKÖ Mülteci İşleri Dairesi Başkanı Zekeriyya el-Ağa, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere’nin, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülen Balfour Deklarasyonu’nun 100. yıl dönümünü kutlayacağını duyurmasını kınadı.

“İngiltere, Balfour Deklarasyonu yıl dönümünü kutlayacağına Filistin halkından özür dilemelidir.” ifadesini kullanan Ağa, İngiliz hükümetinin özür dilemeyi reddetmesi ve İsrailli yetkililerle kutlama yapması durumunda İngiltere’nin uluslararası mahkemeler önünde yargılanmasına çalışacaklarını kaydetti.

Ağa, uluslararası toplumu, Filistin halkına yapılan tarihi adaletsizliğin sonlandırılması, İsrail’in işlediği suçlardan ötürü cezalandırılması ve Filistin toprakları üzerindeki işgalini sonlandırmaya zorlanması çağırdı.

Balfour Deklarasyonu
İngiltere, 2 Kasım 1917’deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail “vatanı” oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Alfred Balfour, bu desteği Siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild’e yazdığı mektupla ilan etmişti. Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Tarihe “Balfour Deklarasyonu” olarak geçen 67 kelimelik mektupta Filistin’de İsrail “vatanı” oluşturulmasına verilen desteğin yanında, bölgede mevcut halkın haklarına zarar gelmemesinin sağlanacağı da vadediliyordu.

May’den Netanyahu’ya davet
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da geçen yıl, İngiltere’den Balfour Deklarasyonu’yla ilgili özür talep etmişti. Abbas, “Bu utanç verici deklarasyonun 100’üncü yılına yaklaşırken, Filistin halkı adına Büyük Britanya’dan özür talep ediyoruz.” demişti.

Filistinli gruplar dünya çapında düzenledikleri etkinliklerle özür çağrısına destek veriyor.

İngiliz hükümeti ise deklarasyonun 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar kapsamında İsrail Başbakanı Binyanim Netanyahu’nun da İngiliz mevkidaşı Theresa May’in davetlisi olarak 2 Kasım’da Londra’ya gitmesi bekleniyor.

AA

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