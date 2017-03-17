Hamas ve El Fetih ‘Gazze’ konusunda anlaştı

Mısır’ın arabuluculuğunda başkent Kahire’de devam eden Hamas-El Fetih görüşmelerde, her iki tarafta ‘Gazze’ konusunda anlaşmaya vardı.
Filistin’de Hamas ile El Fetih, Gazze’nin kontrolüne dair anlaşmazlıklarını sonlandırmak için yürüttükleri görüşmelerde sonuca ulaştı. Daha önce el sıkışan Hamas ve El Fetih, görüşmeler sonunda bazı maddeler üzerinde mutabık kaldı.
– Mısır’ın arabulucuğunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, Hamas ve El Fetih, Gazze’nin idaresini en geç 1 Aralık’a kadar Birlik Hükümeti’ne devretme konusunda uzlaştı.
– Anlaşma çerçevesinde, Gazze-Mısır sınırındaki Refah Kapısı’nın kontrolü de Birlik Hükümetine verilecek.
-Kahire’de kısa bir törenle anlaşma duyurulurken, Birlik Hükümeti’nin Filistin Devlet Başkanlığı Muhafızı tarafından idare edileceği kaydedildi.
SABAH SAATLERİNDE UZLAŞMAYA VARILDIĞI DUYURULMUŞTU
Günün erken saatlerinde Hamas ile Fetih’in Kahire’deki görüşmelerde uzlaşmaya vardığı duyurulmuştu.
GÖRÜŞMELER GEÇTİĞİMİZ SALI GÜNÜ BAŞLAMIŞTI
Geçtiğimiz Salı günü Mısır’ın arabuluculuğunda başlayan görüşmelerde, Filistin’de Gazze Şeridi’nin yönetimini elinde bulunduran Hamas ile El Fetih yönetimlerinin, 10 yıl aradan sonra Kahire’de anlaşmaya varmıştı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 1 ay içerisinde Gazze’yi ziyaret edeceği açıklanmış, ardından Filistin yönetimi, 2014’ten sonra ilk kez Gazze’de toplanmıştı.
Haber7
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