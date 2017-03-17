Havai fişek fabrikasında patlama: 27 ölü

Endonezya’da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Endonezya’da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel medyada yer alan haberlerde, başkent Cakarta yakınındaki Tangerang kentinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 27 kişinin yaşamını yitirdiği ve 35 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Televizyon kanallarında yer alan görüntülerde, havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgenin yoğun dumanla kaplandığı görülüyor.
AA
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