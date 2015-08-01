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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İdlib’in sorumluluğu Türkiye’ye!

Suriye’de oluşturulacak çatışmasızlık bölgelerinden İdlib’in sorumluluğunun Türkiye’ye verilmesi gündemde.

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İdlib’in sorumluluğu Türkiye’ye!

4 Haziran’da bölgelerin sınırlarında hangi ülkenin askerlerinin görevlendirileceği netleşecek

Türkiye, Rusya ve İran’ın imzaladığı Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına dair muhtıranın yürürlüğe girmesinin ardından dikkatler, Türkiye’nin söz konusu bölgelerde üstleneceği göreve çevrildi. Gazete Habertürk’ten Mustafa Gürgen’in haberine göre anlaşma kapsamında İdlib ile Lazkiye’nin kuzey kırsalı, Humus’un kuzeyi, Şam kırsalında Doğu Guta ile Şam’ın güneybatısında Kuneytra ve güneyde Ürdün sınırında Dera’da olmak üzere dört noktada ateşkes ilan edilecek ve bu bölgeler uçuşa yasaklanacak.

GÜVENLİK ŞERİTLERİ GELİYOR

Garantör ülkeler bu bölgelerin sınırlarında çatışmaları önlemeye yönelik olarak güvenlik şeritleri oluşturacak. Garantör ülkelerin bölgelerindeki temel görevi akan kanın durması, insani yardımların ve altyapı yatırımlarının yapılması ve sığınmacıların bu bölgelere dönmesinin sağlanmasına yönelik önlemleri almak olacak. İdlib ve çevresindeki bölgenin sorumluluğunun Türkiye’ye verilmesi öngörülüyor. Bu durumda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Hatay’ın komşusu İdlib’de görevlendirilmesi gündeme gelecek. Çatışmasızlık bölgeleri uygulamasının 6 aylık periyotlarla uzatılması öngörülüyor. Bölgelerin haritaları 4 Haziran’a kadar belirlenecek.

THE NEW YORK TİMES: BU ADIMIN MALİYETİ OLACAK

New York Times Gazetesi, Trump’ın YPG’yi silahlandırma kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ne gibi bir adım atacağının beklendiğini yazdı. Analizde, “Beyaz Saray Kürt savaşçıları Türkiye’nin itirazlarına rağmen silahlandırmaya karar verdi. Soru şimdi Erdoğan’ın nasıl bir adım atacağı. Trump’ın kararının bir maliyeti olacak. Rusya ile ilişkileri güçlendiren önemli bir NATO müttefiki olan Türkiye’yi kızdırmak, DEAŞ ile mücadelede hiç beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Erdoğan, aylardır Kürt militanlara karşı daha sert tedbirler alınabileceği yönünde uyarıyor” dendi.

THE WALL STREET JOURNAL: TÜRKİYE’ YE İSTİHBARAT İŞBİRLĞİNİ ARTIRMA TEKLİFİ

Wall Street Journal Gazetesi Washington yönetiminin “Türkiye’deki izleme faaliyetlerini güçlendirerek Ankara’ya yardımcı olacağını” iddia etti. Haberde, bölgedeki terör faaliyetlerinin tespit edilmesinde yardımcı olma kararının arkasında “Pentagon’un YPG’yi silahlandırma planı yüzünden Türk kaygılarını hafifletmek” amacının olduğu belirtildi. Habere göre, Türkiye’ye bu teklif iletildi. Türkiye-ABD ortaklığında tasarlanan ortak istihbarat paylaşımı 2 katına çıkarılarak “PKK’nın izi daha rahat sürülebilecek.” ABD, bu kapsamda drone ve başka teçhizatlar sağlayacak. ABD, Türkiye’ye zaten uydu takibi ve PKK unsurlarına dair bilgi veriyordu.

Habertürk

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