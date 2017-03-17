Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

IKBY’den Bağdat’a ‘referandumu dondurma’ teklifi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna “gayrimeşru referandumu” dondurma teklifinde bulundu.

A+A-

IKBY’den Bağdat’a ‘referandumu dondurma’ teklifi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna “gayrimeşru referandumu” dondurma teklifinde bulundu.

IKBY’den yapılan yazılı açıklamada, “Irak ve Kürdistan’ın karşı karşıya bulunduğu tehlikeli durumun Iraklı güçlerle Peşmerge arasında çatışmaya sevk etmemesi için herkes tarihi sorumluluk yükleniyor. Irak güçleriyle Peşmerge arasında bugüne kadar yaşanan çatışmalar iki taraftan da kayıplar verilmesine neden oldu ki bu kanlı bir savaşa da yol açabilir ve Irak’ın bileşenleri arasındaki sosyal dokuyu dağıtabilir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, IKBY ve Irak halkının çıkarları göz önünde bulundurularak, Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna, “ateşkesin sağlanması ve IKBY’deki tüm askeri operasyonların acilen durdurulması, 25 Eylül’de yapılan referandum sonuçlarının dondurulması ve IKBY ile merkezi yönetim arasında Irak Anayasası temelinde diyaloğa başlanması” önerisi sunuldu.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçudur Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçu...

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Elver, "Gıda, gıda yardımı ve gıda üretimini kasıtlı engellemek insanlığa karşı suç ve savaş suçudur" dedi...

Japonya’da Lan tayfunu: 5 ölü Japonya’da Lan tayfunu: 5 ölü

Japonya'nın Pasifik kıyılarında etkili olan Lan tayfunu nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti....

Filistinliler İngiltere’den özür bekliyor Filistinliler İngiltere’den özür b...

FKÖ Mülteci İşleri Dairesi Başkanı el-Ağa, "İngiltere, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görü...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollanda Milli Takımı’na Türkiye’den 4 futbolcu Hollanda Milli TakımıR...

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın, İskoçya ve Romanya ile oyn...

Hollanda’da mülteci çocuk Amir ailesine geri verildi Hollanda’da mülteci...

Hollanda'da ölümcül fukosidoz hastalığına yakalanan ve mahke...

3 Bin ton veremli et satışa çıkarıldı iddiası 3 Bin ton veremli et satı...

Verem hastalığına yakalanan büyükbaş hayvanlardan elde edile...

İngiltere’de tarihi Kur’an-ı Kerim’in satışı durduruldu İngiltere’de tarihi...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye topraklarından yasa dışı...

Avusturya’da merkez sağ-aşırı sağ koalisyon görüşmeleri başladı Avusturya’da merkez...

Avusturya'da merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve aşırı sağc...

Hollanda’daki Somalililerden teşekkür ziyareti Hollanda’daki Somal...

Hollanda'daki Somalililer sivil toplum kuruluşlarının temsil...

Obezitede beyin ve sindirim sistemi arasındaki ilişki inceleniyor Obezitede beyin ve sindir...

Obezitenin gelişiminde, beyin ve sindirim sistemi arasındaki...

Google Aşık Veysel’e özel doodle yaptı Google Aşık Veysel’...

Google, halk ozanı Aşık Veysel'in 123. doğum gününe özel log...

AB ülkelerinin hedefi Ankara Anlaşması’nı bozmak AB ülkelerinin hedefi Ank...

AB ülkelerinde Türklere dönük kısıtlamaların çoğu zaman Anka...

‘ Dünyanın en avantajlı pasaportları ‘ listesi açıklandı ‘ Dünyanın en avant...

Birleşmiş Milletlere (BM) üye 193 üke ve 6 özel bölgenin pas...

VIDEO GALERİ