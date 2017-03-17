Irak güçlerinin Kerkük’te ilerleyişi sürüyor

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Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı Peşmergelerin, Kerkük’ün güneyinden çekilmesiyle birlikte, Irak ordusu ve ona destek veren federal polis güçleri, boşaltılan mevzilere yerleşip, zırhlı araçlarla ana caddelerde denetimi sağladı.

Kerkük’ün güney bölgesindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları da federal polis güçlerince indirildi.

Kente Irak ordusu ve federal polis güçleri girerken, Haşdi Şabi’nin ise cephe arkasında kaldığı henüz Kerkük’e girmediği belirtiliyor.

Bölgeden dumanlar yükseliyor

Kerkük’ün iç kesimiyle Erbil ve Süleymaniye’ye giden yolların denetimi halihazırda Peşmerge’de. Ancak kentin batısındaki Mekteb Halid Cephesi’nde ise çatışma çıktığı, söz konusu bölgeden dumanların yükseldiği görülüyor.

Dükkanların kepenk indirdiği kentte tam bir kaos ortamı hakim, mesai günü olmasına rağmen iş başı yapılmazken, okullar da kapalı.

Peşmerge’nin ani bir şekilde çekilmesine öfkelenen bazı kent sakini Kürtlerin ise gönüllü olarak ellerine silah alıp sokak başlarında durduğu, Süleymaniye’ye dönen Peşmerge tanklarının ise vatandaşlar tarafından devrildiği görüldü.

Bazı Kerküklüler Erbil ve Süleymaniye yolunda

Öte yandan bazı Kerküklü aileler, oluşan kaos ortamından dolayı Erbil ve Süleymaniye’ye doğru hareket ediyor.

Kerkük’teki Türkmen mahalleleri ve parti binalarının olduğu bölgelerde ise sessizlik hakim. Bazı Türkmenler ise parti binaları ve sokaklarının başında olası bir kaosa karşı tetikte bekliyor.

PKK’lılar sokak başlarında

Peşmerge’den ağır silah alan terör örgütü PKK’lı militanların ise ellerindeki silahlar ve bindikleri hummerlarla kent merkezinde tur attıkları görülüyor. PKK’lıların Peşmerge’nin çekildiği kent merkezindeki bazı sokak başlarını tuttuğu, ellerine silah alan gönüllü Kürt sakinleri yönlendirdiği iddia ediliyor.

Stratejik noktalar merkezi hükümetin kontrolünde

Irak ordusu ve federal polis güçleri sabahın erken saatlerinde güneyden ilerleyerek, K1 Askeri Üssü, Baba Gürgür Petrol Yatağı, Kerkük Kuzey Petrol Şirketi, KYB’nin 70’inci Tugay üssü ve Kerkük Havalimanı’nda denetimi tamamen sağladı.

AA