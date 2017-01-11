Irak hükümeti: Terör örgütü PKK’ya geçit yok

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Irak Hükümet Sözcüsü Saad el-Hadisi, terör örgütü PKK’yı kastederek meşru olmayan silahlı grupların Musul’un Sincar ilçesindeki varlığına müsaade edilmeyeceğini, Irak askerleri ve Peşmergelerden oluşacak ortak gücün bölgenin güvenliğini sağlayacağını belirtti.

Hadisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yayımlanan haftalık “Wişe” gazetesine yaptığı açıklamada, “Kentin (Sincar) güvenliğinin sağlanması için Irak ordusu ve Peşmergelerden meydana gelen ortak bir güç kurulacak. Bundan sonra kentin güvenliği söz konusu ortak gücün sorumluluğunda olacak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Irak’ın üzerinde uzlaştığı ortak bildirinin hayata geçirilmesi için bu adımın önemine dikkati çeken Hadisi, “Sincar’da ortak bir gücün kurulması, ortak bildirinin ilk somut adımı olacaktır.” dedi.

Terör örgütü PKK’yı kasteden Hadisi, Irak dışından gelen ve yasal olmayan herhangi bir gücün Sincar’da varlığına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

KAYNAK HABER7