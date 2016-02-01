Irak’ta bombalı saldırı: 17 ölü, 35 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın doğusundaki Sadr semtinde bulunan bir meydanda yapılan bombalı saldırıda en az 17 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.
Polis ve sağlık görevlilerinden edinilen bilgilere göre Sadr semtindeki bir pazar yerinde meydana gelen saldırı otomobile konulan bomba ile gerçekleştirildi.
HOLLANDE IRAK’TA
Son bombalı saldırı, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Bağdat’a resmi ziyaret yaptığı sırada yaşandı.
KAYNAK HABER7
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