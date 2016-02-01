Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Irak’ta bombalı saldırı: 17 ölü, 35 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın doğusundaki Sadr semtinde bulunan bir meydanda yapılan bombalı saldırıda en az 17 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

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Irak’ta bombalı saldırı: 17 ölü, 35 yaralı

Polis ve sağlık görevlilerinden edinilen bilgilere göre Sadr semtindeki bir pazar yerinde meydana gelen saldırı otomobile konulan bomba ile gerçekleştirildi.

HOLLANDE IRAK’TA

Son bombalı saldırı, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Bağdat’a resmi ziyaret yaptığı sırada yaşandı.

KAYNAK HABER7

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