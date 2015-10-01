İran’da isyan! Halk ayaklandı

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500 bin ila bir milyon arası Arap’ın yaşadığı düşünülen İran’ın Huzistan vilayetindeki gösteriler yedinci gününü doldurdu. İran devrim muhafızlarının durdurmakta zorluk çektiği gösterilerde, devrim muhafızlarına ait bir karargah ateşe verildi, onlarca devrim muhafızı halk tarafından linç edildi. Olayların büyümesi üzerine bölgede internet kesildi ve valilik önünde gösteriler yasaklandı. “arabi21.com” adlı haber sitesi, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sırasında Hasan el-Bogbiş adlı bir göstericinin hayatını kaybettiğini iddia etti. İran medyasına yansıyan bilgilere göre, halk geçen haftadan bu yana aralıklarla Ahvaz Valiliği önünde gösteri düzenliyordu.

İRAN TELEVİZYONU SESSİZ

Devrim Muhafızları’nın halk tarafından linç edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bölge Valisi ve İçişleri Bakanı’yla acil bir toplantı yaptı.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hükümetin acilen bölgeyle ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Gösterilerin büyümesinin ardından Devrim Muhafızları, güvenlik noktalarına yaklaşanların tutuklanacağını açıkladı. İranlı yetkililer, giderek büyüyen gösterilerin izinsiz olduğunu duyurdu. İran devlet televizyonunda ise gösterilere ilişkin sessizlik göze çarpıyor.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

İran’ın Güneybatısındaki Huzistan vilayeti zengin petrol yatakları ile stratejik öneme sahip. Ahvaz, İran’ın, Marun’dan sonraki en büyük kıyı petrolü yatağı olarak da biliniyor. ABD eski Başkanı Obama döneminde ülkeye yönelik yaptırımların hafifletilmesi ile birçok dev petrol şirketinin bölgeye yatırım yapmak istediği İranlı yetkililerce açıklanmıştı. Huzistan eyaleti, İranın nükleer enerji faaliyetlerinin merkezi olan Buşehr’e yakınlığı ile de dikkat çekiyor. İran Petrol Bakanlığı bölgede meydana gelen kum fırtınaları nedeniyle günlük petrol üretiminin 700 bin varile düştüğünü açıkladı.

HAVASI EN KİRLİ ŞEHRİ

Bölgede günlerdir süren kum fırtınaları, elektrik kesintileri, mahalli idarenin sorunlara yönelik ilgisizliği Ahvaz kentinde büyük protestolara neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2015 verilerine göre Ahvaz, dünya üzerinde havası en kirli şehir. Bir milyon nüfuslu şehri çevreleyen petrol üretim tesislerinin oluşturduğu kirlilik karşısında İranlı yetkililerin duyarsızlığı halkı patlama noktasına getirdi. New York Times gazetesine konuşan Mobin Ataee isimli bir İranlı, dışlanıyoruz diyerek, “Hükümetin para dışında hiçbir şeyi umursamadığı, özel bir bölgede yaşadığımız hissine sahibiz” diyor. Ataee, bölgenin hükümet tarafından boşaltılıp, tamamen petrol endüstrisine ayrılmak istendiğini de iddia ediyor.

PETROL BORU HATTI BOMBALANDI

Geçtiğimiz Ocak ayında Ahvaz bölgesinde iki petrol boru hattına bombalı sabotaj düzenlendiği, Körfez merkezli arabnews.com adlı internet sitesine yansımıştı. Saldırıyı “Ahvaz’ın Özgürlüğü için Arap Mücadele Hareketi” adlı bir grup üstlenmişti. Grup yaptığı açıklamada 2017’nin daha önceki yıllara göre çok daha hareketli geçeceğini iddia etmişti.

Kaynak Yenişafak