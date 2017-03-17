İran’daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, İran Meclisi ve Humeyni Türbesi’nde düzenlenen saldırıyı üstlendi.
Terör örgütü DEAŞ, İran Meclisi ve Humeyni Türbesi’nde düzenlenen saldırıyı üstlendi.
İran Meclisi ve Humeyni Türbesi’nde saldırı
DEAŞ’a ait olduğu bilinen sosyal medya hesabında, “Tahran’ın merkezindeki Meclis ve Humeyni Türbesi saldırısını İslam devleti savaşçıları yaptı.” ifadesi kullanıldı.
AA
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