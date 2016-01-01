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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

‘ İsrail-Filistin barışının sağlanması konusunda kararlıyım ‘

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump, İsrail-Filistin barışının sağlanması konusunda kararlı olduğunu belirtti.

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‘ İsrail-Filistin barışının sağlanması konusunda kararlıyım ‘

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Barışın sağlanması konusunda kararlıyım. Bu iki liderle (Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) kalıcı bir barışa kavuşmak üzere çalışmayı umuyorum.” dedi.

Ülkesinin Filistin ekonomisine destek olacağını söyleyen Trump, “Filistin ekonomisine destek için Başkan Abbas ile çalışmayı umuyoruz. Barışın tesisi için Filistinlilere ve İsraillilere yardım edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca İngiltere’nin Manchester kentinde bir konser salonunda gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, “terörle” mücadelede kararlı olduğunu vurguladı.

Terörle mücadelede iş birliğinin gerekliliğine işaret eden Trump, şunları kaydetti:

“Suudi Arabistan’daki zirve sırasında Arap ve Müslüman liderlere terörle mücadele konusunda birlikte çalışmamız gerektiğini söyledim. Onların terörle mücadeleye hazır olduklarını hissettim.”

Abbas’tan iki devletli çözüme bağlılık vurgusu
Öte yandan İngiltere’deki terör saldırısını kınayarak konuşmasına başlayan Filistin Devlet Başkanı Abbas ise iki devletli çözüme bağlılığını bir kez daha yineleyerek, “İsrail’e komşu bir Filistin Devleti’nin kurularak, iki devletin güven, barış ve iyi komşuluk ilişkileri içerisinde yaşamasını istiyoruz.” diye konuştu.

Abbas, İsrail işgalinin iki devletli çözümü engellediğini belirterek, tarihi bir barışın sağlanması için ABD yönetimi ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Açlık grevindeki Filistinli tutuklular
Abbas, “Trump’ın barışı sağlayan adam olarak tarihe geçmesini temenni ediyoruz.” diyerek, Trump’tan ayrıca İsrail hapishanelerinde bir aydan fazladır açlık grevinde bulunan Filistinli tutuklular için İsrail’e baskı yapması talebinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, temaslarının ardından Filistin’den ayrıldı.

AA

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