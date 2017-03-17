İsrail Mescid-i Aksa’da Cuma namazını yasakladı

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Mescidi Aksa’nın 10 kapısından Hıtta, Faysal, Silsile ve Nazır kapılarından 50 yaşın üstündeki Müslümanlar ile kadın ve çocukların geçişine izin veren İsrail polisi, El-Aksa’nın diğer 6 kapısını kapattı.

Olaya tepki gösteren Filistinliler, Mescid-i Aksa dışında sokak aralarında ve eski şehrin sınırları dışındaki sokaklarda namaz kıldı.Kısıtlama nedeniyle El Aksa içinde bulunan en büyük iki mescitten Ömer ve Mervan mescitleri kısmen dolarken, kadınların Cuma günleri namaz kıldığı Kubbetu’s-Sahra da kısmen doldu. Namazın bitiminde cemaat olaysız bir biçimde dağıldı.

Öte yandan Mescid-i Aksa görevlileri, İsrailli aşırı sağcı milletvekili Moşe Feiglin’in Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi.El-Aksa Vakıf ve Kültür Mirası Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Likud Partisi milletvekili Feiglin’in, beraberindeki gazetecilerle birlikte Silsile Kapısı’ndan Mescid-i Aksa’ya girmeye çalıştığı ancak görevliler tarafından engellendiği belirtildi.

A Haber