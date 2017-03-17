Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İsrail Mescid-i Aksa’da Cuma namazını yasakladı

İsrail güvenlik güçleri, 50 yaşın altındaki Müslümanların Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kılmalarına izin vermedi..

A+A-

İsrail Mescid-i Aksa’da Cuma namazını yasakladı

Mescidi Aksa’nın 10 kapısından Hıtta, Faysal, Silsile ve Nazır kapılarından 50 yaşın üstündeki Müslümanlar ile kadın ve çocukların geçişine izin veren İsrail polisi, El-Aksa’nın diğer 6 kapısını kapattı.

Olaya tepki gösteren Filistinliler, Mescid-i Aksa dışında sokak aralarında ve eski şehrin sınırları dışındaki sokaklarda namaz kıldı.Kısıtlama nedeniyle El Aksa içinde bulunan en büyük iki mescitten Ömer ve Mervan mescitleri kısmen dolarken, kadınların Cuma günleri namaz kıldığı Kubbetu’s-Sahra da kısmen doldu. Namazın bitiminde cemaat olaysız bir biçimde dağıldı.

Öte yandan Mescid-i Aksa görevlileri, İsrailli aşırı sağcı milletvekili Moşe Feiglin’in Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi.El-Aksa Vakıf ve Kültür Mirası Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Likud Partisi milletvekili Feiglin’in, beraberindeki gazetecilerle birlikte Silsile Kapısı’ndan Mescid-i Aksa’ya girmeye çalıştığı ancak görevliler tarafından engellendiği belirtildi.

A Haber

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FETÖ’ye 3 milyar dolar darbe parası vermiş FETÖ’ye 3 milyar dolar darbe paras...

Ortadoğu Uzmanı Şankiti, 15 Temmuz'da aktif rol oynayan Muhammed Dahlan liderliğindeki Birleşik Arap Emirliği ekibinin, FETÖ'ye 3 milya...

4 ülkeden son dakika ‘Katar’ adımı 4 ülkeden son dakika ‘Katar’...

Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, krizi yeniden görüşmek için biraraya gelecek....

” Filistin yönetimini değiştirerek Türkiye’yi saf dışı bırakacaklar ” ” Filistin yönetimini değiştirerek...

İsrail basını Mısır ve BAE'nin Filistin’de yönetimi değiştirmek için anlaştığını öne sürdü. Yönetim değiştirme planının bir parçası da ...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Balkona çıkmayın uyarısı Balkona çıkmayın uyarısı...

Hollanda'da Gelderland bölgesinde konut kooperatifi UWOON, 1...

Borçluların Youtube’da yayınlanmasına engel Borçluların Youtube’...

Hollanda'da haciz bürosu borcunu ödemeyenleri Youtube'dan ya...

Halka kemer sıktıran devlet yetkilileri eksta masraf çıkarıyor Halka kemer sıktıran devl...

Hollanda'da belediyeler, bakanlıklar, hükümet, eyalet ve Bir...

Sağlık ve Bakım hizmetinde bürokrasi hastaları mağdur ediyor Sağlık ve Bakım hizmetind...

Hollanda'da hastaların sağlık/bakım hizmetinden faydalanabil...

İsrail Mescid-i Aksa’da Cuma namazını yasakladı İsrail Mescid-i Aksa̵...

İsrail güvenlik güçleri, 50 yaşın altındaki Müslümanların Me...

FETÖ’ye 3 milyar dolar darbe parası vermiş FETÖ’ye 3 milyar do...

Ortadoğu Uzmanı Şankiti, 15 Temmuz'da aktif rol oynayan Muha...

ETÜT merkezlerine dikkat ETÜT merkezlerine dikkat

Antalya'da yapılan iki operasyonda, Kazakistan’dan gelen FET...

Okullar velileri çok zahmetli buluyor Okullar velileri çok zahm...

Hollanda'da okul yöneticileri günümüzde velilerin çok fazla ...

Yurt Dışı Vatandaşlara Özel Türkçe Eğitim Programı Yurt Dışı Vatandaşlara Öz...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile ...

“Türk-Alman İlişkilerini Onarmak İçin Hâlâ Geç Değil” “Türk-Alman İlişkilerini ...

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen bir senelik süre...

VIDEO GALERİ