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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İsrail polisi 21 Filistinliyi yaraladı

Kudüs’te, Mesicid-i Aksa’nın El-Esbat kapısı yakınlarında düzenlenen oturma eylemi sırasında İsrail polisi tarafından 21 Filistinli yaralandı.

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İsrail polisi 21 Filistinliyi yaraladı

Kudüs’te Mescid-i Aksa girişlerine metal dedektörler yerleştirilmesinin ardından başlayan oturma eylemi 8. gününe girdi. Dün gece, Mesicid-i Aksa’nın El-Esbat kapısı yakınlarında düzenlenen oturma eylemi sırasında İsrail polisi tarafından 21 Filistinli yaralandı. Yerel kaynaklar tarafından İsrail polisinin Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ettiği belirtildi. Öte yandan, Filistinliler tüm müdahalelere rağmen El-Esbat kapısında akşam namazı kılmaya devam etti.

Günün erken saatlerinde ise Kudüs’ün Abu Dis bölgesi ve işgal altındaki Kalandia kontrol noktasında meydana gelen çatışmada İsrail polisinin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile Filistinlileri hedef alması nedeniyle 25 kişi yaralandı.

İsrail güçleri 14 Temmuz’da 2 İsrail polisinin öldürülmesinin ardından Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmış, 16 Temmuz’da ise Mescid-i Aksa girişlerine 9 metal dedektör yerleştirmişti.

İHA

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