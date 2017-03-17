Kabe’ye saldırı son anda engellendi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Kabe’ye terör saldırısının güvenlik güçleri tarafından engellendiğini bildirdi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Kabe’ye düzenlenecek olası terör saldırısının güvenlik güçleri tarafından engellendiğini bildirdi.
CANLI BOMBA KENDİNİ PATLATTI
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansour al-Turki, saldırının ikisi Mekke ve diğeri Cidde’de olmak üzere 3 terör grubu tarafından planlandığını, güvenlik güçlerinin Assila bölgesinde ve Ajyad el-Masafi bölgesinde teröristlere karşı hareket ettiğini bildirdi.
Al-Turki, Ajyad mahallesinde evlerden birinde saklanan bir intihar bombacısının polisle çatışmasının ardından, kendisini havaya uçurduğunu 6 sivil ve 5 polisin yaralandığını, 5 kişinin de saldırıya ilişkin tutuklandığını bildirdi.
Haber7
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Kabe'ye terör saldırısın...
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