Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kabe’ye saldırı son anda engellendi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Kabe’ye terör saldırısının güvenlik güçleri tarafından engellendiğini bildirdi.

A+A-

Kabe’ye saldırı son anda engellendi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Kabe’ye düzenlenecek olası terör saldırısının güvenlik güçleri tarafından engellendiğini bildirdi.

CANLI BOMBA KENDİNİ PATLATTI

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansour al-Turki, saldırının ikisi Mekke ve diğeri Cidde’de olmak üzere 3 terör grubu tarafından planlandığını, güvenlik güçlerinin Assila bölgesinde ve Ajyad el-Masafi bölgesinde teröristlere karşı hareket ettiğini bildirdi.

Al-Turki, Ajyad mahallesinde evlerden birinde saklanan bir intihar bombacısının polisle çatışmasının ardından, kendisini havaya uçurduğunu 6 sivil ve 5 polisin yaralandığını, 5 kişinin de saldırıya ilişkin tutuklandığını bildirdi.

Haber7

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Türkiye, Rusya ve İran birlikte hareket edecek Türkiye, Rusya ve İran birlikte hareket ...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye’de çatışmasızlık alanlarının korunması için Türkiye, Rusya ve İran’ın birlikte hareket edeceğini...

ABD’de havaalanı boşaltıldı ABD’de havaalanı boşaltıldı

Michigan'da bulunan Bishop Uluslararası Havaalanı'nın yaşanan bir 'olayın' ardından boşaltıldığı duyuruldu. ...

ABD’den Türk polisleri yakalama kararı ABD’den Türk polisleri yakalama kararı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump’u ziyaretinde Türkiye Büyükelçiliği önünde meydana gelen olaylara müdah...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Kabe’ye saldırı son anda engellendi Kabe’ye saldırı son...

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Kabe'ye terör saldırısın...

5 Metre uzunluğunda yılan bulundu 5 Metre uzunluğunda yılan...

Polis, Hollanda'da bir tren yolu civarında yaklaşık 5 Metre ...

Hollanda’da 100 gündir hükümet kurulamıyor Hollanda’da 100 gün...

Hollanda'da 15 Mart genel seçimlerin ardından tam 100 gün ge...

Almanya’da 150 Türk takibe alındı Almanya’da 150 Türk...

Almanya'nın, FETÖ’cülerin verdiği uydurma listelerle Türk av...

Zengin ülke Hollanda’da yoksulluk artıyor Zengin ülke Hollanda̵...

Refah düzeyi yüksek bir ülke olan Hollanda'da dört yıldan fa...

İçme suyuna zam gelebilir İçme suyuna zam gelebilir...

Alman Federal Çevre Dairesi, içme suyunun yakında yüzde 45 d...

Saldırıda can kurtaran Mohammad kahraman ilan edildi Saldırıda can kurtaran Mo...

Belçika'da Brüksel Merkez Tren İstasyonu’nda son anda önlene...

Kuveytli bakandan Türk müteahhitlere açık çek Kuveytli bakandan Türk mü...

Kuveyt, ülkesindeki Türk yatırımlarını arttırmak istiyor....

Türkiye, Rusya ve İran birlikte hareket edecek Türkiye, Rusya ve İran bi...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye’de çatışmasızlık alan...

Türkiye’den Yunanistan’a Ayasofya yanıtı Türkiye’den Yunanis...

Ayasofya'da düzenlenen Kadir Gecesi etkinliğine karşı tepki ...

VIDEO GALERİ