Kabe’ye saldırı son anda engellendi

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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Kabe’ye düzenlenecek olası terör saldırısının güvenlik güçleri tarafından engellendiğini bildirdi.

CANLI BOMBA KENDİNİ PATLATTI

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansour al-Turki, saldırının ikisi Mekke ve diğeri Cidde’de olmak üzere 3 terör grubu tarafından planlandığını, güvenlik güçlerinin Assila bölgesinde ve Ajyad el-Masafi bölgesinde teröristlere karşı hareket ettiğini bildirdi.

Al-Turki, Ajyad mahallesinde evlerden birinde saklanan bir intihar bombacısının polisle çatışmasının ardından, kendisini havaya uçurduğunu 6 sivil ve 5 polisin yaralandığını, 5 kişinin de saldırıya ilişkin tutuklandığını bildirdi.

Haber7