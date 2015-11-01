Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kadınlara özel koltuk!

Air India, yalnız bir kadın yolcunun tacize uğraması sonunda radikal bir karar aldı.

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Kadınlara özel koltuk!

Hindistan’ın milli havayolu Air India, havayolları arasında bir ilke imza attı. Uçakta yalnız seyahat eden kadın yolcular için özel bir bölüm ve koltuk ayırdı.

Havayolundan yapılan açıklamada, bir uçuşta yanlız seyahat eden kadın yolcunun erkek bir yolcu tarafından taciz edilmesinden sonra böyle bir karar alındığı ve her uçakta üçüncü sırasındaki 6 koltuğun kadınlara ayrıldığı açıklandı.

”SORUN ÇIKARANLAR KELEPÇELENECEK”

Uçakta sorun çıkaran yolcular için her uçuşta plastik kelepçeler bulunacağı kaydedildi.

”KARARA TEPKİLER FARKLI”

Havayolunun başlattığı bu uygulamaya yolculardan farklı tepkiler geldi. Birçok yolcu Air India’nın bu uygulamasını takdir ettiklerini söylerken, bazıları da bunun dikkat çekmek için yapıldığını savundu.

KAYNAK HABER7

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