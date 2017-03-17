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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Katar’dan sonra sıradaki ülke Pakistan

Suudi Arabistan dahil 7 ülkenin Katar ile diplomatik ilişkileri askıya alması ABD öncülüğündeki Arap NATO’su ve ‘Sünni Blok’ projesinin başarısızlığı olarak okunmaya devam ediyor.

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Katar’dan sonra sıradaki ülke Pakistan

Suudi Arabistan dahil 7 ülkenin Katar ile diplomatik ilişkileri askıya alması ABD öncülüğündeki Arap NATO’su ve ‘Sünni Blok’ projesinin başarısızlığı olarak okunmaya devam ediyor. CIA ve Ulusal Güvenliği Teşkilatı’ndaki görevlerinin ardından Brookings Enstitüsü ve Dış İlişkiler Konseyi (CFR) gibi ABD’nin etkili kurumları için yazan Bruce Ridel, Al Monitor sitesi için kaleme aldığını makalede yaşanan gerginliğin Washington hanesine yazıldığını vurguladı.

Donald Trump’ın Riyad ziyareti ile başlayan süreci hatırlatan Ridel, ‘Sünni Blok iki hafta geçmeden dağılmaya başladı’ diye yazdı. Trump’ın İran düşmanlığı noktasında Körfez ülkelerini seferber etme çabasının mezhepsel bölünmele endişesini beraberinde getirdiğini savunan ABD’li uzman “Trump’ın bölgesel sorunları çözmede güvenilirliği şüpheli” ifadelerine yer verdi.

SIRA PAKİSTAN’DA

Hafta başında yayınlanan makalede, yalnızca Katar’ın değil Umman’ın da İran’la önemli bağlara sahip olduğunu ifade eden Ridel, Pakistan’ın yeni krizin adresi olabileceğini savundu. İran’la uzun sınır hattını paylaşan Pakistan’ın Yemen savaşından bu yana ‘Sünni Blok’ projesine şüpheyle baktığını dile getiren eski CIA uzmanı “Suudi Arabistan’ın Pakistan ile ilişkileri Yemen savaşından beri kötü. Pakistan, tekrarlanan Suudi isteklerine rağmen askeri bloğa katılmayı kesin olarak reddetti. Pakistan, Müslüman dünyanın en büyük askeri gücü ve nükleer silahları olan tek Müslüman ülke” diye yazdı.

Haber7

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